El Pau ha marxat de casa amb la seua germana. És un absolut vitalista que s’enrrosina amb el treball i accions de vida. La casa s’ha quedat en silenci, amb les dues balconades a la badia i port i a la muntanyeta. Els núvols negres entren. Estem totes esperant l’aigua . He eixit al balcó i m’he transformat en energia lluminosa i he travessat Ebre, Terol, Castelló i he arribat al teu grau per acomboiar-te amiga Edu. Marca 36,8 graus. Vaig a mirar el cel grauer. Amb el visor veig un cel mogut d’emocions. I t’abrace amiga, amb el cor obert i l’estima al Tomàs. Et note en la finestra, en les floretes, al balcó. I sé segur que volaràs amb el teu cor en el vaixell més curiós.
I aniria a ta casa pujant per les escales o per la façana per fer-me humana. Sabent que en qualsevol moment em transformaré en llum i estaré invisible però dansant pel teu costat.
Quin goig i quina sort la teua i la meua.
la teua amiga Mercé Camí
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