Accions d’amor quotidià

8-3-26
Ara el que es complex és fer de cada acció quotidiana una acció d’amor i lloança. Hui he començat el dia per incorporar-me una horeta a la sessió de silenci digital. He respectat el meu peu que està un poc inflamat en un dit per una contractura. I m’he quedat per segon dia en ca la Jone per descansar. Fent l’esforç de descansar. He fet dues llavades mentre el Pau ha anat a fer gestió d’obres. He volgut fer una telefona a la tia Magda per continuar ablanint, a Luisa de Benavites, a Alvaro de Valladolid. I un missatge a M. Antonia per xerrar amb ella. Aquestes accions són per mi accions d’estima i afecte. Respectar-se el cos a si mateixa és costos, però necessari per què els pensaments no manen del cos.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!