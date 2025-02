Acceptar i conviure

16-2-25

Dintre de les ferides que emocionalment tinc com a persona està el trencament emocional amb la família de la tia Magda. El conflicte per la gestió de les emocions amb Tino ha escampat la distorsió emocional en la seua família. S’ha trencat el vincle emocional amb rebuig de cara a la meua família. Clarament, també s’ha produït un rebuig en el meu entorn per les seues reaccions i comportament. Les ofertes de diàleg no han valgut per res.

Tinc la sensació que hi ha una amputació de les emocions amb la tia Magda, veient-se ella compromesa i sense saber gestionar amb vuitanta-sis anys aquest conflicte del seu fill amb la meua persona 8 anys després. Trencament, pèrdua, tristor, culpabilitat, un poc de ràbia per cada volta menys.

Ara em cal viure i conviure amb eixe buit. Sé que encara intentaré en directe en un encontre casual amb Tino proposar-li que fem un café per veure si podem reconstruir-la situació. Si no funciona acceptaré finalment la convivència en eixes emocions. Acceptant que cada persona té la seua llibertat per afrontar la vida com pot, amb les mancances i fortaleses que ha conreat en el seu camí per la vida. La bellesa, el goig, les esperances, el perdó, la humilitat, l’equanimitat, la llum seran els valors i sentiments per construir un món amb més amor.

Gràcies, Amic per acompanyar-me en aquest camí de vida.