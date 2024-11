Aquest és un espai un quadern de silencis. Sé segur que no ho llig ningú. Escric entre dos blocs amagats. Em sembla que és com entrar alfons del cor. Solament puc agrair tot a la vida. Parle de coses de dones i homes. Emocions, dubtes, xarxes de vida, recerca d’allò que és vital en la vida. No ho sé, però si sé que l’amor és vital en la vida. I per això aquest és un quadern d’amor.