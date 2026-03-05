4-3-26
Necessite a voltes imperiosament escriure uns renglons. Per expressar una energia interior. Sé que a la millor tinc una persona lectora. Però no vull escriure per ella. Així i tot em fa goig escriure. Estic contenta en eixe nou estil d’estar en la vida en eixa relació que va canvia entre Durne i Camí. És com anar llevant capes de la ceba del cor. Durne va mirant eixos rols de vida que adopta. En eixe teatre de vida que vivim. I em porta un impuls a publicar el post. Però, Camí no pot estar en eixe flux d’energia. Ha de veure que sent i com ho fa. Per prendre consciència.
