Blocs de VilaWeb

Una persona que em dona alé.
Q senc compresió malgrat les poques paraules, entenc q està ahí quan no en trobe massa bé i senc com pateix.
Goig, plaer, incertesa desig,
Esperar, saber com estarà, com camina, com dorm, com riu, com estima.
Per mi és com un estrany al qui conec de fa temps.
Ets un consol, una xarxa on deixar-me caure, un confident, una espera, una parcel·la íntima, una persona que acaronaria, un molt dins, en el cor.
Un còctel d’emocions.
Algú q té cura dels sentiments, d moltes persones, la qual cosa aadmire.
Un molt lluny, un molt prop, un fàcil i un molt difícil.
Una porta oberta, i una tancada.
Un ser tremendament humà, fràgil i conseqüent.
Una ixida, un moment, un desig, un gràcies.
Una bona persona.
