Dinars i sopars

Estem a València, la bonica València en el pis del meu amic. Hem xerrat una gran estona amb Elna, hem repassat moltes decisions, assumptes, situacions. Un poc esgotats per la intensa conversa. El Pau ara s’ha quedat trist però satisfet amb la conversa. Ara anirem a sopar a cal Gerard. La conversa no serà tan intensa espere. Demà eixirem cap a la, badia de Pasaia. La Mercé recorda lamfinestra verda, el jardí vert,la xafogor del carrer. Recorda com van explorar els límits, les percepcions, els,desitjos, les contemplacions.