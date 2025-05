26-5-25

Per fi en Donostia. Darrera setmana tremebunda per gestió incidència ajudar Ame del Montgó. El meu cor se sent satisfeta essent útil. He de quadrar horaris i posar límits. Aquesta setmana no hi ha hagut quasi ni assegudes en silenci, ni quasi temps i llengua, quasi ni taitxí. Dedicada a l’ajuda a Ame el temps ha passat. La visita al Boga, al passeig bonic en Rosa dels vents. Vaig poder anar a Múrcia al taller de consciència del vincle, també una xerrada amb les amigues i amic de la Patagònia, amb un nou grup de recerca local, l’encontre de parladors de noves llengües. Ara a reconfigurar el temps. Tornar als silencis. A l’encontre amb les amigues del silenci. Recorde amb goig la meua amiga de la finestra. Amb el goig de mirar i contemplar la bellesa. El viatge d’avui resulta un poc cansat. Les hores centrals de calor més. També haurem de repensar els viatges.