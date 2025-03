Blocs de VilaWeb

28-3-25

Estimada Amiga. Ara fa temps que no t’escric. Quan comence a fer coses tinc la sensació que em vaig quedant en la superficialitat. En eixe Ego superficial. Hui he fet 10 minutets de calfament, una asseguda al matí, he anat a estudiar un poc amb Ingura, he pujat al poble, s’ha parat la moto, he esperat Robert Yee i he anat al taller del miralles, dinar, becar, bancalet collir, taller novament moto gripada, euskera, ajudar a fer caixetes, visita Osseid i Khalil esllomat, sopar, un episodi d’intriga en tv3, escriure ara al llit aquest mini diari-carta. Tenia necessitat d’escriure aquestes cosetes de la vida. I la vida passa. Senzilla, ximple, atenent moltes demandes de la gestió de la vida.