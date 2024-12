Mielinització

18-12-24

Hui hem tingut prou de temps dedicat al repartiment de les taronges amb les germanes i germà de Pau. Hem fet neteja de pols en les habitacions on han instal·lat noves finestres. Entra molta llum. Del Montgó a Jaizkibel. Dues muntanyes amoroses, grans, paradigmàtiques. Des de la finestra veure ploure demà. Assenyala aigua. Demà per fi comencen obres, façanes i teulades exteriors. I hem consultat arquitecte possibles solucions interiors reforma pis. Casa nostra ací està en un turonet i es veu el port, les grues, les teulades, els vaixells carregats de cotxes. Estic prou contenta d’estar ací. Poder anar a la casa i a la caseta, a la marjal i almadrava,i tenir una habitació al piset verd de València al carrer Mariano Ribera és un goig. I al pis del port . Com un poliamor d’espais i vides. Cases, casetes,marjals i pisets verds. Qui soc jo ara?

19-12-24.

Autopistes neuronals de mielització. Ara quan comence a estudiar una llengua indoeuropea sent que estic en un espai molt interior. No sé exactament QUI SOC JO. Em trobe davant un repte cognitiu que mescla motivació, horaris, gratificacions, premis, reforç social, goig propi. No trobe que siga assignatura pendent. No vull que siga. Vull estar en un espai lliure i de goig com les assegudes, com el silenci, com anar a una capella perduda en una gran ciutat per estar amb eixa energia que anomenem Jesús. Em fa goig l’espai on estic, la cuina, Jaizkibel, la pluja, el poble, les teulades, el port, les paraules, la meua tria silenciosa, la persona que llig açò. La meua llibertat, sense temps, sense pressa, sense saber si ho aconseguiré. Perquè el que és important és el cami, no la meta ni el final. No vull cap de premi final.