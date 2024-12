13-12-24

Ens han fet creure que l’única forma de tenir l’amor era bàsicament sexual. No ens han obert les portes culturals per veure moltes cares de l’amor. Els voluntaris que han anat a la riuada de Paterna i Benetússer han fet l’amor present i real. Aquella persona que té cura d’un familiar major també és amor. Aquell clàssic del jovent que ajuda a portar les bosses de comprar a una persona desconeguda. La que s’interessa per la saluda la veïna. El que dedica temps desinteressats a qualsevol causa. I les dependències ens han entrampat.