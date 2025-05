6-5-25 Diari íntim

Diari íntim.

Gràcies, Amic i Amiga per continuar caminant junts. Lluite per buscar-te en la vida de cada dia. Quan estic en les terres de la Marina els requeriments funcionals de vida són més. I he de prioritzar i lluitar per “ser i estar” en el Tu. Necessite parar en el teu silenci que em porta al Tu teu que és bondat i amor. Hui mirava la meua vida que necessita sensacions de satisfaccions pe omplir la bateria d’amor. I sé que no puc esperar que vinga de fora. Que hem de generar satisfacció en la vida per estar en la bondat del silenci que no necessita res.