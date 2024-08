Islam i Occident

Sobre el tema d’aquest estiu de la relació entre cultura islàmica i valors occdentals i tot llegint l’article d’en @JordiGraupera m’ha fet pensar en algunes coses

“És compatible la religió islàmica amb els valors occidentals?”

En un principi, tal com ja ha dit algú per les xarxes, caldria definir què són els “valos occidentals”. I també de quin Occident? D’Europa (14 milions de musulmans)? Dels USA (4 milions i mig)? On és Occident?

Hi ha “valors orientals”?

I quins valors? Democràcia, liberalisme, feminisme, ecologisme? Drets humans o socials? Es respecten tots aquest valors a Occident? Als USA hi ha vigent la pena de mort. I a molts estats està prohibit l’avortament. Com en alguns Estats d’Europa. I a Europa, es respecten la democràcia els Drets Humans? A Euskadi i catalunya, sense ana rmés lluny ja hem vist que no gaire.

I com aplica els Drets Humans Europa? Posant vaixells de Frontex al mar Mediterrani, impedint l’arriba de barques d’immigrants, i fins i tot disparant-los des dels vaixells guardacostes o atropellant-los amb una lanxa de la Guàrdia Civil?

I a més, aquests valors occidentlas, si no estan definits poden ser un cul de sac on ficar-hi tot de costums, tradicions, legalitats i legalismes que res hi tenen a vfeure i fer un poti-poti insofrible. (Estic segur que encara sortiria algú que diria que les corrides de toros son un valor occidental).

En fí.

No és aquest el debat que voldria encetar. Seria un alre questió paral·lela però no menys impoprtant.

El que voldria denunciar és el planterjament erroni i tendenciós, si voleu semàntic, d’aquest missatge: “És compatible la cultura isdlàmica amb els valors occidentals?”

Primer, aquest tipus de pregunta, així plantejada, em sembla d’un tall feixistoide. Em recorda a allò de “la Unidad dd Destino en lo Universal” de l’Espanya franquista.

Com si Occident, o Europa tinguessim una missió al món, que fos salvar-lo d’alguna mena de barbàrie o confabulació islàmico-maçònica (que em perdonin els maçons per la comparació, però ja m’enteneu).

Però és que aquesta pregunta només pot ser contestada des d’Occident. Està dirigida a “occidentals”: “Això que ens ve de fora amenaça el meu estil de vida? Hauré d fer coses que no vull? Acabrant imposant la seva manera de viure?”

“Això que ens ve de fora”. És la gran por de les cultures pròpies enfront d’altres desconegudes. La por d’haver de canviar la normalitat i la quotidianeitat. Raons lògiques i legítimes, però sorgides del desconeixement.

(D’aixó, les nacions petites i colonitzades, Euskadi, Catalunya, etc. en sabem una mica).

I evidentment totes les respotes seran parcials, esbiaixades i plenes de p’rejudicis. Per que no vivim l’islam. L’hem pogut estudiar o haver llegit llkibres, però no el vivim.

Imagineu-vos que ells critiquessin els integristes de l’Opus amb el seu concepte de família en que fan servir les dones només per parir o els fonamentalistes dels Amish, per exemple, que els arrenquen totes les dents a les seves dones quan es casen.

Nosaltres hi estariem d’acord amb les crítiques. Per que sabem, que tot i la barbaritat que és, representa una part molt minoritària dels creients i són interpretacions curtes i esbiaixades del missatge cristià. I no ens preocuparia (de fet no ens preocupa) més.

Però, de la mateixa manera, al revés, les nostres crítiques sobre l’islam, crec que ens passa el mateix.

Estem donant veu a una interpretació radical (fonamentalista i integrista) de l’Islam, que i es no és representativa de la gran majoria de musulmans. I a més, tal com diu la doctora Dolors Bramón, van en contra del mateix missatge de l’islam i no se’ls pot considerar ni tan sols musulmans de debò.

Crec que la pregunta s’hauria de plantejar al revés.

Que estigui dirigida als que veritablement se l’han de plantejar: els musulmans.

És a dir: “Es pot ser demòcrata, liberal, o progressita, feminista, ecologista, socialdemòcrata…defensar els Drets Humans i Socials, col·lectius i individuals….i ser musulmà?”

Aquesta pregunta l’han de contestar els musulmans.

I crec que és aquí on s’hi han d’implicar. Es troba còmode un musulmà en asquesta societat moderna, demòcrata i liberal progressista?

i fent el paral·lelisme, algú pensa que un membre de l’Opus se sent còmode en aquesta sociertat amb una llei d’avortament, amb matrimonis del mateix sexe i amb dones al poder? Segur que no gaire. Però no els hi fem gaire cas. Protestaran i faran objecció de consciència. Però tirarem endavant.

Llegint a na Dolors Bramón una altra vegada, diu que fa cent anys, als anys 20 dels segle passat, va haver.-hi un moviment de pensadors musulmans, que eren contraris a la tradició que consideraven rància, i volien adaptar l’islam als nou temops, amb obertura, un a nova interpretació, l’incorporació de la dona, etc. És a dir, modernitzar-lo. I els anomenaven islamistes.

Res amb el que entenem ara per islamista.

Mireu fins on ha arribat la cosa.

L’islam és interpretable. La prova és la munió d’escoles i branques que té.

I evidentment també és obert a la modernitat. A l’adaptació a nous costums.

Per tant, són ells qui han de veure com encaixen en les societats que els han acollit. Si volen viure i treballar entre nosaltres. I nosaltres deixar-los clar que podem o no permetre.

Com qualsevol altre comunitat religiosa o ètnica.