Esquerres i dretes

Sense categoria

Simplificant molt.

No sóc cap especialista en res. Només són impressions i potser estic barrejant coses. No sé si m’explicaré bé.

Potser caldria repensar els conceptes d’esquerra i dreta en política.

Aquests termes s’utilitzen des del s.XVIII arran de le Revolució Francesa.

I durant molts anys s’han associat a uns conceptes bàsicament econòmics.

Amb el marxisme, les esquerres s’identifiquen amb el socialisme i el coumunisme. És a dir, els que volien l’abolició de les classes, el repartiment de la riquesa mitjançant la propietat col·lectiva dels mitjans de producció, etc. En això, eren anticapitalistes.,

La gent de dretes, era conservadora, volia mantenir el sistema capitalista del consum, la producciñó i el manteniment de les classes, propietaries i treballadores.

Avui en dia, crec que això ha quedat obsolet, per que ja ningú qüestiona seriosament el capitalisme.

En això, l’invent del concepte de les classes mijanes ha fet fortuna, com el gran engany que fa pensar que només les classes pobres estan explotades per les classes més riques. Com si la classe mitjana quedés fora. I no fossin també assalariats depenent d’un sou o explotats laboralment.

L’estat del benestar era això. I la socialdemocràcia, el capitalisme amb rostre humà.

I no tant , el socialsime.

Avui en dia, els sindicats, teòricament d’esquerres i revolucionaris, no reivindiquen la propietat col·lectiva dels mitjans de producció, si no la millora de les condicions dels treballadors, però dins del mateix sistema. No es plantejen sortir-ne.

Es podria dir que els sindicats també són part, i un invent, del mateix sistema capitalista per tenir els treballadors controlats.

El capitalsime es reiventa. I és capaç´d’assimilar-ho tot.

Fins i tot els moviments alternatius no questiuonnen el consum, base del capitalisme.

En tot cas promouen el consum lent, el consum compartit, el consum ecològic, el reciclatge, l’economia circular, etc.

Però tot seguexen bassant-se en la producció, la venda i compra de bens.

I en el benefici particular d’uns quants i el benefici copl·lectiu d’uns altres a través dels impostos.

Per això, els conceptes d’esquerra i dreta en política, tal com els enteniem fins ara, crec que han quedat obsolets.

Hi ha algú veritablement socialista (en els entit marxista del terme) per exemple, en algún dels Parlaments europeus? O del món? Algún partit partidari de la col·lctivització dels mitjans de producció?

(Punt i a part, o cas curiós, seria la Xina. Ells mateixos ho diuen: Un país, Dos sistemes. Socialment comunistes però econòmicament capitalistes. Són de dretes o d’esquerres?)

Avui en dia crec que la distinció entre esqurres i dretes no es pot fer des d’aquesta perspectiva.

Avui en dia, econòmicament parlant, tots som de dretes.

Aquests conceptes no haurien d’anar en el snetit aconómic (el sistema capitalista ha triomnfat per que s’ha reiventat) si no en el terme dels Drets Humans i Socials. I per extensió, els Drets medioambientals i de preservació de la Naturalesa, del feminisme i la igualtat…

Qui respecta i lluita pels drets de les persones, de les minories, del col·lectius marginats, etc. és algú d’esquerres.

Qui fa bandera del racisme, la xenofobia, la misogínia… és de dretes.

Però uns i altres segueixen sent treballadors que depenen d’un sou, assalariats o autònoms. que han de treballar i buscar-se la vida. Econòmicament són iguals. Però la diferència no està doncs aquí.

Per això hi ha hi ha gent humil, pobre i treballadora, racista i xenòfoba, i misògina. O que vota partits que ho són.

I per això pot haver-hi empresaris honestos que respectin les condicions de treball i tinguin cura dels seus treballadors.

És una simplificciói, però crec que avui en dia lesa lluites són en aquests sentit. La del respecte o no, als Drets de le spersones, tant col·lectius com personals: a la vida, a la lliure circulació, a l’autodeterminació, al propi cos, a la llibertat religiosa, sexual.

Qui ho respecta el l’hem de considerar d’esquerres.

Qui no ho respecta, clarament, és de dretes.

No ´se si és molt simple o innocent, però és el que penso.