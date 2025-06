SORTIDA PREVACANCES ESTIVALS AMB ELS BTTNIGHTCLUB 21.06.2025

Per Manel Trenchs

Diuen que molta gent troba la felicitat quan fa viatges. Segons sembla això és degut a tot el procés vivencial de l’abans, el durant i el després. Doncs, si la voleu trobar no aneu pas amb aquesta colla de desmanegats i desendreçats que són els bttnightclub, altrament dits “p…s”.

L’abans és espectacularment caòtic, l’ordre i la planificació no existeix, només ho saben les divinitats com és possible convocar a 12 persones (i no pas apòstols o deixebles d’una secta, encara que ben bé ho podrien ser) per començar a pedalar a les 8 del matí, amb una certa puntualitat, des de l’ermita de la Mare de Déu de la Garola o l’Assumpció de Bassella.

El “durant” de la jornada és encara més una combinació de desordre còsmic on, per exemple, no hem pedalat gaires kilòmetres que ja no es fa el que el pastor tenia previst. (Petit aclariment: el pastor és la que persona que organitza, lidera i gestiona el ramat bicicletaire. El dia abans ja no se’l tenia present a l’hora de fer la distribució de cotxes. Us ho creieu?). No cal explicar que les converses per decidir les parades al llarg de la ruta on fer alguna mossegada són infinites, però això sí, sempre arribem a una bona entesa i companyonia.

I el “després”, només cal que busqueu algunes de les cròniques escrites al núvol per algú de la colla hi al·lucinareu, però també teniu una opció més fàcil: és entrar el bloc de Bicicorriols (Ciclisme i Muntanya) a Vilaweb on podeu trobar els escrits fets per alguns dels feligresos i penitents de la ruta.

Els representants d’aquesta secta a la sortida han estat: Franki, Quico C., Joan i Pep LI., Carles C., Albert F, Jaume C., Albert G., Joan R., Joan Ll. i els dos (sense mallot oficial) llargueruts i una miqueta gallitus: en Pep F. i un servidor.

En resum, uns 151 km, 3200 m de desnivell i unes 7 h 15’ dalt de la bici, passant per les comarques de la Noguera, el Solsonès, l’Alt Urgell i el Pallars Jussà.

La ruta definitiva ha estat Bassella, Serra Seca, Cambrils, Alinyà, Coll de Nargó, Coll de Bóixols, Isona, Coll de Comiols, la Torre de Rialb, Peramola i Bassella.

Bona revetlla i a gaudir,

Manel

