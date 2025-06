L’IMPORTANT A LA VIDA NO SERVEIX PER RES 21.06.2025

Per Pep Famadas

L’important a la vida no serveix per res. Ho diu l’Albert Sanchez Piñol a “Les tenebres del cor”. Darrer llibre molt recomanable, com la majoria. I tracta sobre els malanomenats i indomables pigmeus. I per malnom el dels puterus. I per indomables només ells. Tan li fot kms, desnivell, ruta o el temps. Es fa i punt. Tot és anecdòtic. L’important és compartir una dia sencer amb tots els personatges de l’auca, tots pletòrics en el seu paper. I entre tots salten els metres de desnivell amb més o menys patiment. De què serveix pujar el coll de Comiols a les 4 de la tarda a gairebé 40°C? De res o de molt, segons com es miri. L’important és amb qui ho fas.

Pep