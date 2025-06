HI HA MOMENTS A LA VIDA PER TOT… 21.06.2025

Per Joan Roca

Hi han moments a la vida per tot i de tota mena, moments que ens sorprenen i al capdavall després de patir los en treiem tot el positiu i el goig de compartir suor i plats al voltant d una taula, compartir aigua i gels, abraçades, copets i paraules d ànim, tant és com admirem, als primers per la seva fortalessa i als darrers per la seva tossuderia de no afluixar mai, tots tenim el premi d arribar, puterus versus bicicorriols però al capdavall sigui quina sigui la ruta, ens enforteixen tots aquests kilòmetres, desnivells i coneixença de país, quin gran país.

Llarga vida a les nostres sortides, que siguin llargues i dures, curtes planeres i que aquest esperit que ens uneix no sigui envà foragitat per qualsevol ruta anomenada impossible.

Joan