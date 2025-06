COPIOSA SORTIDETA AMB TOTS ELS INGREDIENTS 21.06.2025

Per Albert Fluriach

Copiosa sortideta, amb tots els ingredients “vegans” per un bon àpat… Què podria sortir malament?

El pica-pica previ farcit d’incongruents intents de sabotatge i d’ingredients distorsionadors afegits d’última hora, sort de la consistència de l’àpat track principal .

Plat principal cumplint les expectatives amb escreix, tot i els intents d’una excessiva cocció per sucarrimar als soferts comensals, gràcies a un bon i glaçat reg.

L’ordre dels plats inalterable, primer el mesies i després els apòstols.

Rampes asfaltades i Nadalenques intentaren desmerèixer els postres que finalment tothom va menjar sense contemplacions.

Seguint els cànons, per poder repetir de plat, ens deixem per la propera un bon bany final, escupir el plat de la dona de la taula del costat i punxar les rodes d’un Porsche.

Com sempre, un (calorós) plaer.

Fluri