2026.02.19 AL SENYOR AMiC DE LA BiCiCLETA, GRÀCiES
Per Joan Lladó
Durant la vida, en un moment o altre, i poca gent se’n salva, hom passa per èpoques complicades. Difícils de païr. Sovint, aquests, són períodes de llarga durada i el capteniment és dolorós. Per no fer patir els altres -això ve de família-, fas passar la processó per dins. Engolir i endavant. Costa de veure la sortida del túnel, normalment no es veu, no saps on pares, gairebé vas a cegues, però de tant en quant apareix un halo, una llum d’espelma llunyana, breu però concisa. Aquestes irrupcions són les que empenyen a no defallir i molt més quan ho fan de manera reiterada.
Per intentar fer sortir de l’atzucac a aquella persona que tant estimes, fas mans i mànigues per obtenir tots els mitjans a l’abast sense haver de trencar l’ordre i fent el possible per mantenir l’equilibri que de retruc, si no fóra així, et duria a un agravi: afegir-te al problema. Un excés d’empatia també pot fer de tu una persona inútil. Això, evidentment, s’ha d’evitar de totes totes perquè molt probablement formes part del possible remei. Caminar damunt aquesta corda fluixa no és gens fàcil, esclar, però aquesta és l’autèntica força de l’amor.
Per no perdre aquell equilibri que deia, a part de no deixar mai de pedalar, comparteixes el patiment amb les persones més properes. Això et descarrega del sofriment, de l’aflicció i de la pena. Un cop rebuda la informació, cadascun d’aquests amics ho copsa i ho processa de forma molt diferent. N’hi ha que només escolten i assenteixen. Potser els reca de dir el que en pensen o molt probablement no hi tenen res a dir o els fa angúnia. N’hi ha que s’hi interessen i volen saber tots els ets i uts però d’aquí no passa. També hi ha els que s’hi interessen i s’ofereixen a ajudar-te amb el que tenen a l’abast però evidentment no ho acceptes perquè no toca. He d’afegir-hi els amics que sempre s’interessen per l’evolució de l’afectat cada vegada que ens veiem i francament, no sé pas com agrair-ho. Compartir quatre mots al respecte és una manera ben senzilla d’agafar aire i t’ajuda, sens dubte, a continuar, a no descoratjar-te. I finalment hi ha els que a part d’interessar-se per l’evolució, se n’adonen realment del problema i en veuen possibles solucions o simesnó mitjans que aplanin el camí. Faríem un món perfecte si cadascú de nosaltres mostrés solidaritat, cura i atenció cap els més propers, com la família, amics, companys de feina i companys d’esport. Ens equivoquem sovint en aquesta doctrina.
I aquí és on irromp el meu sentit agraiment a una d’aquestes darreres persones, no pas d’un conegut o d’un saludat, no, d’un vell amic! El simple gest que va fer de cedir-li al meu fill la bici de muntanya per afegir-se a l’escapada d’estiu de fa tres anys, i que després la continués gaudint sense terminis -encara en disposa-, no sabré mai com reconèixer-li. Aparegué aquella llum d’espelma llunyana que deia més amunt: l’altruisme.
Suposo que el motiu de fer aquest gest va ser la utilitat, sense més. Si no té gruixuda i d’aquesta manera pot sortir amb el pare o tot sol, de ben segur que li servirà, deuria pensar. Possiblement també va valorar que el vailet és un bon jan, malgrat tot, i es mereix -ens mereixem- l’ajuda.
Sortir plegats, no només amb la flaca que li havia deixat el seu oncle feia un temps, sinó també des d’aleshores amb la gruixuda, va ser una gran contribució per al guariment, per emergir-lo temporalment dels forats negres on sovint es capbussava -encara ho fa, més espaiat en el temps, però sense que arribin a ser tan depressius-. Sense cancel·lar el meu fill, en definitiva.
Gràcies de part de tots dos a tothom que se’ns ha apropat i molt especialment, reitero, al senyor de la bicicleta.
Us deixo, per si us ve de gust sentir-la, “For Sephora” dels germans Rosenberg, holandesos d’orígen gitano que van ser molt influenciats per en Django Reinhardt. Que en gaudiu.