Una nit aγγελική
Entre les millors coses de la vida, la memòria permet retenir evocacions de moments màgics: botar les barreres per colar-me furtiu a l’Acròpolis d’Atenes i veure sortir el sol des del Partenó o, igualment, veure’l sortir des del Sinaí, després de pujar-hi de nit, amb el cel més estelat que he vist mai, o, mirant cap a ponent, albirar el sol des de l’Alguer o Estallencs quan s’enfonsa dins la mar, o navegar per la selva amazònica, veure el salt d’aigües del vel de la núvia islandesa a Dynjandi, recórrer la gran ciutat del Machu Picchu, enfilar-me a les piràmides maies de Mèxic i veure la precisió de les projeccions solars de solsticis i equinoccis, o, gens en to menor, gaudir de veure brollar les fonts ufanes. Tot això i moltes més coses pel que fa a meravelles naturals, però hi ha altres vivències que impacten i es mantenen vives en el record. Una d’elles, sense poder determinar el dia exacte, la vaig viure l’estiu de 1985 al Castell de Bellver.
Era el segon any del cicle Les veus de la Mediterrània que derivarien més endavant en les nits de Música Mediterrània en el llac del Parc de la Mar. Hi actuava Angélique Ionatos, el nom francòfon que adoptà Αγγελική Ιονάτου (22 de juny de 1954 – 7 de juliol de 2021). Hi vaig anar amb dos tècnics de so per emetre el concert en directe per Ciutat Ràdio, una ona lliure de vida efímera aixoplugada en el local del Partit Socialista de Mallorca al Temple. Aquella dona, tota sola, amb una guitarra, amb un vestit blanc de seda llarg fins als peus descalços, es movia amb una energia i una sensualitat que captivaven. Em va semblar una geganta. Una veu personalíssima, potent i poderosa, greu, de contralt, bellíssima, carregada d’èmfasi i impulsora d’emocions, vibrava i feia vibrar el públic, tant quan declamava poemes com quan cantava. S’havia posat unes flors naturals de molts de colors als cabells negres i projectava una imatge de classicisme, gairebé una vestal. Projectava reminiscències de l’antigor i en vaig romandre totalment seduït i embadalit; fascinat.
Com que l’havia d’entrevistar en acabar el concert, vaig intentar informar-me mínimament de qui era. Va ser inútil; només quatre espipellades, ben poca cosa. Avui és molt fàcil obtenir una biografia, però aleshores gairebé impossible. Per això la sorpresa va ser majúscula. Havia nascut a Atenes l’any 1954, però arran del cop d’estat que, amb el suport dels Estats Units, instaurà la dictadura militar a Grècia, la família s’exilià a Bèlgica l’any 1969. De Bèlgica anaren a França on ella i el seu germà Photis enregistraren un disc, Resúrrection, que va rebre el Premi Carles Cross de l’Acadèmia de 1972. Ella només tenia 18 anys i el Règim dels Coronels encara imperava i reprimia a Grècia, amb prohibicions com els cabells llargs als homes, la minifalda a les dones o la música de Mikis Teodorakis (1925-2021), el qual, exiliat a París l’any 1970, influiria en la carrera d’Angélique a qui, entre d’altres orientacions va animar a cantar en la seva llengua materna. Amb referents com Leo Ferré (1916-1993) o Atahualpa Yupanqui (1908-1992), Angélique Ionatos, de formació musical autodidacta, va assolir un altíssim nivell com a intèrpret de guitarra i, com a compositora, va musicar poetes grecs de totes les èpoques, des de Safo de Mytilene (640–580 a. C.) a Kavafis (1863-1933) o Karyotakis (1896-1928) i, molt especialment, Odysséas Elýtis (1911-1996), premi Nobel de Literatura de 1979. La relació amb Elýtis va iniciar-se quan ell no la va autoritzar a musicar un poema. Ella no es resignà, va agafar l’avió i es plantà a la casa del poeta per fer-li escoltar la cançó que, immediatament, va obtenir el permís de l’autor. Així ho faria, composició a composició, i així va musicar la seva obra i, fins i tot, la va traduir del grec al francès.
Compositora inspiradíssima, amb un ritme corprenedor fins i tot quan només recitava, va orientar les creacions a extraure l’essència de la cultura clàssica per situar-la entre la música tradicional i una combinació del blues i del folk. Rememorava amb els seus cants la tragèdia grega, amb la cultura de l’elogi respectuós als difunts, un esment especial a la vida de les dones, amb un estil original i amb l’ús d’acords oberts. Amb tot, la seva obra discogràfica a partir de 1984 és una reivindicació permanent de la Poesia. Ho va expressar així: Cada vegada que m’han instat a callar, m’he abocat als meus poetes. Les seves paraules mai no es poden rovellar. Eviten fer perdre l’alè, retre la lluita, i caure en la desesperació, perquè són profètiques.
Quan va venir a Mallorca, tenia 30 anys i no era gens coneguda aquí ni tampoc, paradoxalment, a Grècia. Encara no feia un any que havia enregistrat l’àlbum Marie des Brumes. El disc va ser una fita que marcaria l’inici d’una carrera fulgurant, amb un estil ben definit. Després vindrien Le Monogramme (1988), Parole de Juillet (1996), Sappho by Mytilene (1991), O Erotas (1992), Mia Thalassa (1994), Chansons Nomades (1997), D’un Bleu Très Noir (2000). L’any 2003 va enregistrar Alas Para Volar, on va versionar i musicar escrits de Frida Khalo (1907-1954), amb un poema afegit, La paloma de Rafael Alberti (1902-1999). També en castellà, el 2007 va treure Eros y Muerte, amb poemes de Pablo Neruda (1904-1973). Els seus darrers àlbums varen ser Comme Un Jardin la Nuit (2009) i Reste la Lumière (2015).
Després del concert al Castell de Bellver, amb bisos obligats per l’entusiasme del públic, la varen acompanyar a la torre de l’homenatge, on havíem pujat per millorar la qualitat de la transmissió de l’entrevista. Quan s’acostà no me’n sabia advenir. La geganta que jo creia haver vist a l’escenari va esdevenir una dona a tall dels meus ulls, discreta, senzilla i dolça. Malgrat la timidesa, projectava la força que havia exhibit a l’actuació. Record una crítica a la companyia Iberia que, per una negligència administrativa, l’any abans li havia impedit venir a actuar a Mallorca. Tret d’això, atès el meu desconeixement que tenia d’ella, gairebé tota la conversa va girar a l’entorn de la Poesia. La va reivindicar com a arma vital de resistència, de defensa, de lluita, de Cultura i de Llibertat. Es va emmirallar, com a referpencia en Maria del Mar Bonet, amb qui actuaria més d’una vegada, sota el sostre comú de la Mediterrània. Li vaig demanar com s’havia de dotar la vida de sentit i em va respondre amb el que li havia dictat Elýtis: Je vis au jour le jour, qui sait ce qui nous attend demain; tot un cant al Carpe Diem. Fugaçment, es va referir als suïcidis dels poetes i crec haver entès que els va justificar.
L’entrevista, de drets, amb un oreig lleu que dificultava la transmissió, no va durar més de vint minuts, però en mantenc un record inesborrable. Aquella mirada viva i transparent, aquell vestit blanc de seda, la diadema de flors als cabells negres, els ulls negres… Grècia destil·lada, almenys la imatge de Grècia que jo guardava a la retina i que els anys i els viatges posteriors m’han confirmat. Quan ens acomiadàrem, amb tota naturalitat, em va besar. No hauria gosat fer-ho jo per por de traspassar-la i pegar amb la cara a la murada del castell. Els àngels són incorporis; ella, angèlica, era de carn i os. Un dels tècnics de so va fer fotos que no he arribat a veure mai. Tanmateix no millorarien el bon record d’aquella dona a qui, amb la facilitat dels mecanismes de recerca per internet, de tant en tant he indagat per a saber de la seva activitat com a cantant i, també, com a actriu de cinema. M’abellia mantenir viva en el record la imatge d’aquell vespre al Castell de Bellver.
Se li han aplicat una infinitat d’adjectius: enigmàtica, seductora, sensual, encisadora… Ho era. Tot això i, a més, una dona lliure i valenta que va treballar per la Cultura, per la Poesia, per la Música… per fer-nos més agradable la vida. Va morir el juliol de 2021 quan acabava de fer els 67 anys. Els obituaris indiquen que va ser «després d’una llarga malaltia», l’eufemisme habitual que pretén amagar l’acció del cranc assassí. El comunicat oficial de la defunció la descrivia com l’immense artiste, l’incroyable chanteuse, guitariste, musicienne, compositrice, la femme libre, lumineuse, drôle et grave. D’acord a les darreres voluntats, les seves cendres es varen escampar al vent de Grècia. No han passat cinc anys d’ençà de la seva mort i la seva pàgina oficial ja s’ha eliminat d’internet. La glòria efímera del món! Ens resta la seva veu, la seva música i, a mi, la memòria viva d’aquella nit d’estiu angèlica!
PS.- A l’enllaç podreu veure i escoltar una cançó d’Angélique Ionatos, com a prova de la seva força interpretativa, la qualitat com a compositora i cantant, la capacitat de comunicació… Segur que qui no la coneix es podrà fer una idea de la seva personalitat. Fantàstica. Trepidant. Sublim! https://www.youtube.com/watch?v=F0DjiyJIZMk