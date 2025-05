UNA CRIDA JUSTA: MARIONA PILOTA D’OR!

Ahir dissabte, l’Arsenal es va proclamar guanyador de la Champions femenina. Ho va fer (després d’haver vist anul·lat un gol per fora de joc) de manera pulcra i justa, amb un joc net i eficaç, sota la magistral direcció d’una gran esportista. Divendres, el vespre abans, a la presentació del llibre dedicat al ja històric grup Horris Kamoi, organitzada per l’Àrea Cultural de la Penya Barcelonista Els Tamarells, molts de socis declaraven tenir el cor xapat. Jo era dels que, malgrat ser culé empedreït, anunciava que aniria amb l’Arsenal. Qüestió de prioritats: primer el meu poble i la meva gent! Havia arribat el moment de deixar ben clars els mèrits que, fins ara, se li havien negat a una excel·lent esportista (i esportista vol dir molt més que futbolista), Mariona Caldentei i Oliver. Segur que, l’any passat, va ser una decisió molt difícil deixar el club de la seva vida, però des del primer moment vaig tenir la convicció que era l’opció més encertada. El seu equip, el meu equip, romania enlluernat amb altres noms «de la casa» i no valorava a qui, des de la més eficient modèstia, era la vertadera líder i motor del col·lectiu. El temps ha dictat sentència: sense ella el Barça d’enguany no ha estat ni d’un bon tros el de l’any passat; el joc ha perdut dinamisme, alegria i qualitat i, per afegitó, ha patit derrotes doloroses en el seu camp (contra el cuer i contra la bèstia negra, vestida de blanc). En canvi, a l’Arsenal, en un equip molt feble just començar el curs, amb destitució d’entrenador inclosa, Mariona, en una sola temporada i partit a partit, ha fet créixer el club fins al màxim nivell europeu i, des de les grades, s’ha sentit reconeguda com mai abans amb el crit Shake it Caldentei! La recompensa havia d’arribar i Mariona, ahir horabaixa a Lisbona, va ser decisiva en el disseny de la jugada del gol i en la victòria; va guanyar!

Ara ha arribat el moment que, si per una vegada es fa justícia en el món del futbol (no faceu burleta de la meva ingenuïtat), s’ha de lliurar amb tots els honors a Mariona Caldentei i Oliver la Pilota d’Or; aquest guardó que amb el Barça li va ser reiteradament usurpat per qüestions subjectives; discutibles si més no. Molt més enllà de les matemàtiques (que si gols o que si assistències), si algú (del Barça, de l’Arsenal o de quisvulla) encarna, part damunt de qualsevol altra consideració, els valors esportius de Cruiff o de Guardiola és Mariona (no debades el pròleg al seu llibre el va fer Andrés Iniesta). Ultra individualismes egoistes i egocèntrics, ella representa el treball en equip, la solidaritat, la senzillesa, el sacrifici, la capacitat de repartir el joc, l’esforç, l’alegria d’esperit, l’art de l’esport, l’acceptació sense queixa quan és substituïda… Representa, en definitiva, allò tan difícil de saber perdre i saber guanyar. Ho va demostrar ahir mateix, després de la merescuda victòria, quan va anar a consolar les seves excompanyes adversàries.

Fa dues setmanes, de manera clara i indiscutible, a anys-llum de la segona classificada, li varen concedir el premi a millor jugadora de la Premier. Ara, per pura lògica, amb la Champions a les mans, li correspon la Pilota d’Or i qualsevol alternativa seria una injustícia de tal magnitud que fregaria la ignomínia. I que no m’acusi ningú de bravejar a la felanitxera, perquè les coses són com són.

Crec que totes les penyes de futbol de la Vila (del color que siguin), entitats culturals, feministes, socials i, per descomptat, l’Ajuntament i totes les institucions esportives de Mallorca i del conjunt de Catalunya, haurien de fer sentir la seva veu per reclamar aquest reconeixement. Encara la diré més grossa: la primera entitat de fora poble que hauria de defensar la proposta és el Futbol Club Barcelona, amb les companyes de l’equip femení al capdavant. Que consti en acta!

Mariona Caldentei i Oliver for ever!

Dat a Son Menut, 25 de maig de 2025, l’endemà de la final de Champions

Bartomeu Mestre i Sureda, Balutxo