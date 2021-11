UNA (altra) INDECÈNCIA INSTITUCIONAL?

VOLEM L’ESCULTURA DE JOANOT COLOM!



FINALS DEL S. XX

La història començà el mil·lenni passat, aviat farà 25 anys. La darreria del s. XX (1998?) en una de les freqüents trobades per Ciutat, l’escultor Jaume Mir, de conversa amable i agraïda, ben amarada d’ironia felanitxera, me va anunciar que molt aviat lliuraria una escultura de Joanot Colom que el batle, Joan Fageda, li havia encarregat per situar a la plaça que s’estava fent a Son Gotleu i que duria el nom de l’instador del bé comú. Me confessà que estava especialment satisfet d’aquella obra i, simultàniament, de contribuir a reparar la desmemòria!

Aviat aquella bona nova apareixia a la premsa . Dia 24 de juny de 1999, Ultima Hora informava:

El escultor Jaume Mir presentó ayer en Son Gotleu su última creación, una escultura dedicada a la figura de Joanot Colom, dirigente de la revuelta popular de las Germanies. La obra presidirá una nueva plaza que se está construyendo en esta barriada palmesana y que llevará el nombre de este personaje histórico. La obra se encontraba ayer en lo que será la sede de la asociación de vecinos Orson Welles, a la espera de que se termine la construcción de la nueva plaza Joanot Colom, donde debe ubicarse. La plaça Joanot Colom consistiria en un parc infantil situat entre el col·legi Es Pont i l’IES Josep Sureda i Blanes. La notícia s’acompanyava amb una fotografia de l’autor al costat del seu Joanot Colom, una escultura en bronze imponent i majestuosa de més de dos metres, una de les més rellevants de l’obra de Mir. A l’espera d’acabar les obres de la plaça, en presència del batle Joan Fageda i alguns regidors, l’escultura s’havia dipositat a la seu de l’AAVV de Son Gotleu.

L’Editorial del Diari de Balears de dia 10 de juny de 1999, havia celebrat i saludat la iniciativa: La decisió de l’Ajuntament de Palma d’instal·lar una estàtua de Jaume Mir dedicada a la memòria de Joanot Colom a Son Gotleu constitueix una indubtable mostra de sensibilitat de l’actual equip de govern municipal en atendre tots els que han fet aquesta petició. Colom, cap de la Germania a Mallorca, i decidit adversari de l’extorsió fiscal exercida per l’imperi de Carles V, fou un dels grans precursors de la llibertat a Mallorca. Per tant, la sensibilitat de Cort no s’ha d’entendre només per la instal·lació del monument, sinó també pel lloc on s’ubicarà. Son Gotleu és una barriada amb un fortíssim component d’immigrants i amb nombrosos problemes. Per tant, dur allà la memòria de Colom és homenatjar un defensor dels oprimits, que pagà amb la seva vida haver-se enfrontat, amb les armes a la mà, a l’exèrcit de l’emperador. Però a més, Joanot Colom era un mallorquí de socarrel, que vivia tots els problemes d’aquella martiritzada societat nostra del segle XVI. Per tant, evocar-lo és també convidar persones que encara no s’han acabat d’integrar a imitar el seu exemple d’amor a la justícia i de fer en el seu poble. Els símbols són patrimoni de tots, començant pels que encara no s’han acabat de creure que, si s’ho proposen, poden ser ciutadans de primeríssima categoria d’aquesta societat. Perquè precisament això és el que volia Colom: una terra lliure governada per homes lliures que poguessin decidir el seu futur. Si vivís avui, Colom hauria estimat Son Gotleu.

ANY 2003

Passarien 4 anys d’ençà de la presentació pública de l’obra fins que, el juliol de 2003, s’instal·là a la nova plaça. Jaume Mir, a la premsa, va demostrar el coneixement de la figura del líder de la Germania de Mallorca i en va fer un encès elogi: «Joanot Colom i, per ser més precisos, més que ell el cap dels agermanats, és una de les pedres fonamentals sobre les quals s’ha edificat la pàtria de llibertat que avui tenim». L’escultor mostra la seva gran admiració als ciutadans que es van aixecar contra la tirania, «mallorquins tots, gent normal, humil, foravilers, mariners, artesans. Gent desesperada a qui no els quedava més remei que arriscar la vida, en molts casos perdre-la, per aconseguir una mica de justícia, una justícia que si bé no va ser per a ells, seria per a les futures generacions, que som nosaltres»

Jaume Mir, que califica a Joanot Colom de «un héroe nacional», admite que el protagonista de su escultura fue un personaje violento. Pero lo justifica: «Fue violento, como su tiempo. No más que su emperador, que despedazó a Colom después de someterlo a horribles torturas y esclavizar a sus descendientes hasta la cuarta generación».

Malgrat els anuncis de l’Ajuntament, mai no es va retolar la plaça amb el nom de Joanot Colom ni, tampoc, es va posar una humil placa als peus de l’escultura per indicar el nom del personatge que representava ni el nom del seu autor. Aquest, va veure desateses sempre les reclamacions quant als compromisos establerts quan li encarregaren l’obra, entre els quals evidentment i havia el de pagar l’escultura.

ANY 2009

L’any 2009 (ep, ja fa 12 anys!), en començar una indagació sobre la biografia de Joanot Colom, vaig anar a retratar l’escultura i, amb el peu de foto L’escultura proscrita d’un líder proscrit, vaig publicar un article que, al final, protestava d’una evidència: no hi ha cap placa ni cap nom, res! L’abandó de l’escultura, plena de pintades, era absolut. La crida interior de l’article deia: L’Ajuntament de Palma ens enfarina de sal la memòria.



Passaven els anys. D’ençà del lliurament de l’escultura ja havien passat tres batles (Fageda, Cirer i Calvo) i l’incompliment de l’Ajuntament de Palma era més que grotesc: imparable!

ANY 2012

Dia 25 de gener de 2012, la revista La Voz de Son Gotleu publicava un extens reportatge amb una visita a la casa de Jaume Mir . L’escultor havia recobrat les esperances de veure satisfets els compromisos municipals: «El Ayuntamiento compensará el valor de la escultura de Joanot Colom, que tenemos en Son Gotleu, con un trueque que ya está casi pactado». Estaba satisfecho: «Con Aina Calvo era imposible, no cumplía lo que decía». «Sin embargo, los que han entrado ahora me dijeron que no tenían dinero, pero que iban a cumplir conmigo». Me preguntó: “¿Cuánto tiempo hace que el monumento a Joanot Colom está en Son Gotleu?”. A lo que le contesté que fué en 1999, un año después que se lo encargara el Ayuntamiento, añadiendo que se colocó provisionalmente en el local destinado a centro cultural, en la calle José de Diego, 1 y 3, en presencia del Alcalde, D. Joan Fageda. y los concejales, Dª Carmen Feliu y D. José Mª Rodríguez, siendo este último quien hizo posible este magnífico encargo. Y años más tarde, cuando se construyó la plaza que lleva su nombre, se puso el monumento en un pedestal y ahí continúa.

No havien passat tres mesos d’aquell reportatge quan, dia 6 d’abril de 2012, Jaume Mir moria a Palma sense haver vist posar el nom a la plaça, sense que una trista placa al peu informàs qui era aquell home despullat encadenat, sense mostrar el nom de l’autor i sense haver cobrat l’escultura. L’endemà mateix de la seva mort, Ginés Quiñonero, històric dirigent i portaveu de l’AAVV Orson Welles, es feia ressò de la mala nova i protestava del maltracte que havia patit l’escultor: Debemos decir que ni éste ni el anterior consistorio, se han dignado poner la placa correspondiente a la Plaza que todos conocemos como de Joanot Colom. Tampoco han tenido la categoria de poner al pie del monumento la inscripción que identifique al gran personaje de nuestra historia. Nuestros políticos no están por nuestra Historia, ni por nuestra Cultura, pero sí para darse autobombo y manipular a los desesperados moradores de Son Gotleu

ANY 2016

De l’any 2012 ençà, la peripècia de rescabalar tants d’anys de negligència institucional seria assumida pels fills de l’escultor. El maig del 2016, quatre anys després de la mort de Jaume Mir, l’Ajuntament reconeixia que no s’havia pagat l’escultura: Cort reconoce que no ha pagado la estatua a Joanot Colom en Son Gotleu. Los responsables de Cort han reconocido a la oposición que la estatua de Joanot Colom, obra de Jaume Mir, que se encuentra en una zona pública de Son Gotleu desde el año 2003, «jamás fue pagada». El concejal del PP Josep Ignaci Aguiló mantuvo hace unos días una reunión con los responsables de Cultura del Ajuntament en la que «me informaron que tienen la intención de que la escultura de Joanot Colom sea de propiedad municipal y, para ello, «establecerán negociaciones con los herederos de Mir» .

Dia 26 de novembre, La Voz de Son Gotleu publicava l’article Botellón plaza Joanot Colom on feia la denúncia, il·lustrada amb una foto, que la plaça patia la incívica pràctica del botellot i que l’escultura de Jaume Mir era víctima de pintades: El miércoles, 23 de noviembre de 2016, el incivismo que manda en Son Gotleu, también acudió a la hermosa Plaza de Joanot Colom a entonarse con el indeseable botellón y a molestar a los abandonados vecinos. Un señor que pasaba en aquel momento comentó: «Esta escultura desmerece al estar pintarrajeada, habría que limpiarla». Es cierto, pero el Ayuntamiento no está por la labor.

ANY 2021 (mig mil·lenni de la Germania de Mallorca)



Tenc constància expressa que les negociacions esmentades, al llarg de les dues darreres legislatures, varen comptar amb una gran generositat de la família, tant per la reducció notable del preu de mercat taxat de l’escultura, com pel sistema de cobrament, amb més d’una proposta d’intercanvi que ja havia proposat Jaume Mir abans de morir. L’escultura no disposava ni tan sols d’expedient municipal. Al menysteniment institucional, la negligència i la desídia activa de l’Ajuntament de Palma (de tots els consistoris des de 1999 ençà) a atendre les condicions de l’encàrrec, cal afegir la intervenció del cronista de la Ciutat, Bartomeu Bestard, amb un dictamen que delata ser incapaç de destacar el valor històric i simbòlic de l’escultura. Al·lega que Palma ja disposa d’obra de Jaume Mir i acaba per concloure que desaconsella la compra del Joanot Colom. Ai las! Aquí fa allò que es coneix popularment com fer embustes. Efectivament, “la compra” es va fer l’any 1998 quan s’encarregà l’obra a Jaume Mir. Qui la va “comprar” va ser el batle de Palma. Allò que no s’ha fet d’aleshores ençà és dignificar l’escultura com cal… i pagar-la!



Poques escultures hi ha a Palma amb la força, la simbologia i la qualitat del Joanot Colom de Jaume Mir, però sembla que un cronista municipal té més poder que els representants escollits per la ciutadania per menystenir la figura, no ho oblidem, d’un fill il·lustre de la ciutat (Joanot Colom), i d’un escultor (Jaume Mir) amb reconeixement internacional. No debades, aquesta imatge ha estat utilitzada molt sovint pels mitjans de comunicació.

D’aquesta manera, l’any que es commemora el mig mil·lenni de la Germania de Mallorca, l’Ajuntament de Palma, amb José Hila com a batle i Antoni Noguera com a Conseller de Cultura, rebutgen de facto l’escultura i la família Mir es veu convidada a recuperar-la ja que, mentre no es correspongui i dignifiqui com estava pactat (cal recordar que els contractes verbals són contractes legítims?), pertany al seu patrimoni. La maniobra de l’Ajuntament de Palma és d’un cinisme i d’una perversió fora mida. Encarregà l’obra l’any 1998 i ara se’n desentén. Vol forçar que sigui la família que retiri l’escultura per eludir l’assumpció de responsabilitats. Com és lògic, la família ja ha fet el requeriment preceptiu per fixar dia i hora de la retirada de l’obra de Jaume Mir. Aquesta és la situació si ningú no posa remei a l’endemesa amb segell d’emergència. Diuen que mai moren batles? Doncs l’encàrrec de Joan Fageda, reconegut posteriorment per batlies posteriors, obliga a José Hila i a tot el consistori.



UNA CRIDA OBERTA: VOLEM L’ESCULTURA DE JOANOT COLOM!



L’única manera d’evitar la retirada de l’escultura és que l’Ajuntament compleixi els compromisos amb Jaume Mir i, vist el que hem vist durant 23 anys, sembla que no hi ha intenció de fer-ho. Així les coses, si volem preservar l’escultura de Joanot Colom a Palma caldrà aixecar un clam per denunciar la ignomínia i sortir al pas del vergonyós desenllaç. Per aquest motiu, vull animar les persones sensibles en la defensa de la llengua, la cultura, la història, el patrimoni i la identitat a aixecar la veu en protesta contra aquesta indecència institucional. Faig especial èmfasi d’adreçar la crida als sindicats, partits polítics, entitats cíviques defensores de la dignitat del nostre poble (OCB, GOB, ASM…) i les implicades en la defensa de la ciutat (AAVV, ARCA…). Igualment, vull convidar els mitjans de comunicació a informar de l’endemesa a la ciutadania.



A l’enllaç que segueix, trobareu el model per fer arribar la reclamació a l’Ajuntament. Només cal escriure volem l’escultura de Joanot Colom! La mobilització ciutadana pot fer amollar el mac a tants d’anys de negligència institucional. https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor4.jsp?seccion=form_sq.jsp&layout=se_contenedor1.jsp&language=ca&time=1636565136362

NOTES

ALTRES IL·LUSTRACIONS



FOTOS DE DIA 3-XI-2021 (BMS)