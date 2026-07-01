TORNEM-HI, TORNA-HI!Deixa un comentari
Quan creus que ja s’acaba… torna a començar! Rebem una convocatòria, signada per -Turisme + Vida, Terra Ferida i el GOB, per trobar-nos aquest diumenge, dia 5, a les 10h a l’aparcament del Club Nàutic de Sa Ràpita per fer una cadena humana amb el crit Es Trenc no es toca!
Sembla mentida haver d’estar en permanent alerta davant de les maniobres especulatives dels de sempre. L’any 1977 (ho ha explicat Xavier Pastor en el seu feisbuc), el GOB va crear un cartell a partir d’un dibuix de Joan Manresa que ha esdevingut emblemàtic, amb l’eslògan Qui estima Mallorca no la destrueix. En tres franges (el blau de la mar, el groc de l’arena i el verd de la vegetació) descriu de manera senzilla allò que representa Es Trenc; allò que no s’ha de malmenar.
També el GOB va generar un altre cartell que també fa part de la iconografia històrica de la lluita de l’ecologisme a Mallorca: una taca de sang damunt d’un mapa coster i cinc lletres: TRENC.
Dia 30 de setembre de 1983 (ep, ja han passat més de quaranta anys!), amb el lideratge del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, diverses entitats i col·lectius varen convocar una gran manifestació silenciosa, amb una imatge del pintor Joan Roca Fuster. Es va discutir el caràcter silent de la crida, perquè la indignació era molt gran i potser calia aixecar un clam de protesta eixordador a les orelles dels hotelers i dels constructors. Tot i això, la convocatòria va ser un èxit de participació i el respecte a la proposta dels organitzadors va ser modèlica.
Amb alguns companys del PSM (Biel Camps, Jaume Montcada, Enric Rovira…) vàrem dur a terme una acció a les portes del Consell de Mallorca, on aixecàrem un caramull d’arena per dipositar-hi 30 monedes per simbolitzar la venuda criminal d’aquell espai verge de Mallorca. Amb el lema Tronc a qui trenqui Es Trenc!, teníem a la ment la victòria de Sa Dragonera, però també les paraules d’Antoni Bonner: Mentre salvàvem Sa Dragonera, a Andratx i Calvià es varen promoure més de 25 urbanitzación salvatges!
La societat civil va salvar Es Trenc. L’intent d’urbanització se’n va anar a n’orris, però… no ens podem confiar de les argúcies destructives de la dreta ni de la nul·la consciència ciutadana d’uns representants polítics pocavergonyes, sempre al servei dels interessos econòmics més barroers. Ara, amb una Mallorca al límit, aquest diumenge, dia 5, a les 10h, a Sa Ràpita, ens fan tornar a sortir al carrer i a ser-hi per dir que no; que NI ABANS, NI ARA, NI MAI ES TRENC NO ES TOCA!