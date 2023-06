Pau, Justícia i Germania (xx) DESMUNTANT JMQ -8

L’apologista

La majoria dels autors que han parlat de Quadrado comparteixen una definició: la d’apologista catòlic.

Quadrado realiza un ideal caballeresco semejante al de las antiguas órdenes militares. Su regla es el catecismo cristiano. El Bien Público (30 de setembre de 1893)

D. José María Quadrado apologista católico, historiador y publicista. La América (24-V-1895)

Controversista político, apologista religioso, gloria del tradicionalismo espanyol. Joaquín González Cruz a Diario de Valencia (15-VI-1919)

Quadrado, apologista de la religión Antoni Sancho, 1919

Apologista de la Fe Católica, Autor Ascético, Estilista y Patricio insigne. Antoni Maria Alcover a Algo sobre la biografía y bibliografía de Don José María Quadrado, Madrid, 1920

Quadrado, apologista católico antes que ninguna otra cosa, escribía sobre los asuntos de la tierra con los ojos puestos en el cielo. Mario Méndez Bejarano a Historia de la filosofía en España hasta el siglo XX, Madrid, 1927

Quadrado se enfurruñaba cuando alguien trataba de clasificarlo por considerar que era exclusivamente español, después de católico. Álvaro Santamaría, Baleares, 4 de juny de 1969

És del tot lògic i lícit demanar-se fins a quin punt la condició d’apologeta del catolicisme va condicionar la vida de Quadrado. La resposta genera una ombra de dubte més que raonable i posa en solfa la independència i la neutralitat de la seva obra. El 18 de febrer de 1839 escrivia al seu cosí Francesc Oleo: Quiero ser eclesiástico por convicción e inclinación. I, en carta a Roca i Jornet, insistiria: No se ha equivocado V. mis aspiraciones van hacia el sacerdocio. La reiterada vocació provenia dels orígens familiars. Orfe de pare, acollit per un oncle capellà i tutelat sota una estricta vigilància jesuítica que el va dur al seminari, la seva infantesa condicionaria d’allò més l’educació. Quadrado es va formar com el més lleial servidor de la monarquia borbònica, però molt més encara per ser un actiu soldat de la religió catòlica, a la qual servaria i serviria dependència a ultrança al llarg de tota la vida. Una dependència, propera al fanatisme, que arribava a l’extrem de ser un detractor del matrimoni i un defensor del celibat.

A Frutos de la prensa, ja havia reproduït i elogiat el pensament de Balmes respecte del celibat. L’any següent, el 1841, a La Palma va escriure que a Dios gracias no he probado el matrimonio. Gabriel Vila Anglada, de la catedral de Menorca, informa que, mesos després de casar-se, Quadrado va explicar que su vida conyugal era como la de María y San José. Estanislau Aguiló, en evocar les cartes que Quadrado adreçà a son pare, deia en esta correspondencia ni en serio ni en broma aparece nunca un solo nombre de mujer (…) escribiendo de sí mismo: Y nací, según mi temple,/ debajo del signo Piscis,/ cuaresmal y casto signo,/siempre antípoda al de Virgins.

El febrer de 1872, a La Unidad Católica, Quadrado persisteix a defensar el celibat i, l’any 1884, quinze anys després de casar-se, a la conferència que fa en el local de la Joventut Catòlica diu: El apologista, el que hace profesión de consagrarse al apostolado seglar tiene que permanecer célibe a semejanza del sacerdote. La declaració és prou clara i fa evident que constitueix tota una proclama del seu celibat. Com es menja una condició, la del celibat, en una persona casada? Tot convida a pensar que, o bé en el seminari de Palma o bé a la Universitat de Madrid, podria haver fet el vot de castedat, una pràctica gens inusual entre els joves seminaristes abans d’arribar a professar. En qualsevol cas, és Quadrado el qui proclama la condició d’apologista, poc o gens pròpia de la independència i la equanimitat requerides als historiadors.

L’hagiografia d’Alcover

Quadrado volia ser sant i, conscient de l’objectiu, va viure i es va exhibir com a beat. Era home de missa i comunió diària. A la Quaresma només feia una sola menjada, a les tres de migdia. Feia ostentació pública i proselitista de la mortificació com a camí per assolir les virtuts dels sants. Tota la seva obra, fins i tot la històrica, està amarada d’exaltació cristiana. Així ho va veure i enaltir Antoni Mª Alcover en el seu extens, detalladíssim i primmirat treball Josep Maria Quadrado com apologista de la fe catòlica.

Alcover presentà l’estudi en el Congrés Internacional d’Apologètica que es va fer a Vic amb motiu del centenari del naixement de Jaume Balmes, en un moment d’exaltació popular en defensa de la beatificació. Segurament arrossegat per la crida a santificar Balmes, el canonge de Manacor afegeix al clam la figura de Quadrado de qui relaciona i analitza de manera sistemàtica no només les obres genuïnament religioses, sinó fins i tot els centenars d’articles que va dedicar a la defensa a ultrança del catolicisme. Quadrado afirma que solo puede haber una religión verdadera.

Alcover, convençut com Quadrado que la Ciència avalava la veracitat de les doctrines, escrivia La darrera campanya apologètica d’en Quadrado fou la continuació i conclusió de l’obra de Bossuet «Discurs sobre l’Història Universal», (…) una magnífica apologia de la Relligió Sacro-santa, llampant i incontestable, dels fets que proven que l’Església Catòlica és l’obra de Déu que no passa.

L’exageració i la hipèrbole de l’hagiografia d’Alcover freguen l’extravagància i conviden a un divertit exercici literari. Substituir els adjectius enaltidors pels corresponents antònims provoquen destronar Quadrado i convertir la seva imatge en la d’un arcàngel caigut als inferns.

Apolític… ma non troppo

En dues ocasions va afiliar-se a un partit polític. Durant la segona estada a Madrid ho faria en el Partido Monárquico-Religioso de Balmes i, després de «la Gloriosa» a la Unión Católica, des d’on impulsaria i dirigiria La Unidad Católica, publicació de l’Associació de Catòlics de Balears, integrada per les juntes parroquials de Santa Eulàlia (que presidia Quadrado), Santa Creu, Sant Jaume, Sant Miquel i Sant Nicolau. El setmanari va sortir des del febrer de 1869 fins al mateix mes de 1873. A l’esquerra de la capçalera, una nota advertia que rebutjava qualsevol relació amb un partit polític, una qüestió que Quadrado argumentà reiteradament: Religiosa, pues, y antirrevolucionaria ha sido mi bandera, pero lo que la constituye semejante a pocas es el haber excluido cualquier otro dictado. Todos me han parecido contrarios a esta unidad nacional a la cual no podrá encontrarse base política bastante ancha si no se conforma y mide por la extensión de la católica. La Unidad Católica, 25 de febrer de 1872

No obstant, mentre presumia de no obeir cap dictat i, fins i tot, declarar-se enemic dels liberals, hauria de suportar el retret d’alguns catòlics radicals que l’acusaren d’hipòcrita perquè juró la Constitución de 1869 para no perder los sesenta duros mensuales de archivero que los liberales le pasan religiosamente . L’acusació el forçà a respondre: 60 duros percibo al mes, tiene razón quien lo haya dicho, pero no duros liberales ni absolutistas, sino españoles (…) para comprar mi criterio, mi veracidad, mi pluma se necesita más, algo más que para comprar la honra de España.

El cert és que encara que tota la vida va fer costat a la monarquia, les seves principals accions polítiques s’emmarcaven estrictament en la defensa de la religió. El març de 1869, Quadrado publicà Vindicación póstuma com a protesta contra el decret d’octubre de 1868 que suposà la supressió de les Conferències de Sant Vicenç de Paül, de les quals ell n’era era el principal promotor a Mallorca. Quadrado qualificà el decret com uno de tantos atentados tiránicos de la Revolución. També el 1869, liderà una recollida de signatures contra la Llibertat de Cultes del govern espanyol i el 1876, amb un nou aplec, reclamà el restabliment de la Unidad Católica. En aquesta ocasió, activades totes les comunitats religioses en una gran campanya, s’arribaren a recollir 132.890 signatures.

El seu intervencionisme en política va ser, si més no indirectament, constant i no només amb les seves crítiques, sinó també amb accions concretes, entre les quals, com vàrem veure en el capítol 6 d’aquest serial, la campanya electoral que va fer Quadrado i que propicià que Menéndez Pelayo fos elegit diputat cunero per Balears.

Obres religioses

Si bé tota l’obra de Quadrado exhala la militància catòlica de l’autor, n’hi ha una part important dedicada expressament a la religió. El 1848 va escriure l’opuscle Mes de Mayo consagrado a María que esdevindria un treball de culte. Se’n feren nombroses edicions. L’any 1850 ja s’utilitzava a les esglésies de Mallorca i Menorca i, durant més d’un segle, va servir de llibret litúrgic per celebrar el mes de Maria a totes les escoles de frares i monges de Mallorca, Menorca i Eivissa. Sis generacions escolars, fins anys després de la mort de Franco, recitaven cada curs durant tot el mes de maig de manera memorística les oracions de Quadrado, considerat una icona dels catòlics mallorquins.

La imposició del mes de Maria de Quadrado a les escoles religioses va ser un èxit, però no va quallar entre la parròquia de fidels dels pobles de Mallorca. Per aquest motiu i per tal d’arrodonir-ne la difusió, Costa i Llobera va traduir l’opuscle al català. La Gaceta de Mallorca explicava la raó: para evitar las traducciones repentistas que desde el púlpito se veían precisados a hacer los Sres. Sacerdotes con perjuicio muchas veces del espíritu del texto y con deterioro siempre de nuestra habla.

L’any 1853 publica Consideraciones sobre las siete palabras que habló Jesucristo en la cruz. La difusió que se’n va fer, bàsicament des de les trones de les parròquies, va exhaurir la primera edició de 86 pàgines i el llibre va ser objecte de posteriors reedicions.

Un altra publicació religiosa que, signada per Quadrado, va ser objecte de nombroses edicions va ser l’obra Oficio de Semana Santa y Pascua de Resurrección, la qual segons indica una pàgina del Consell Insular de Menorca, és l’obra d’un menorquí editada més vegades . L’afirmació no s’ajusta a la veritat, perquè no es pot dir que l’obra sigui d’un autor menorquí.



En realitat, el llibre és una més de les dotzenes de traduccions que es feren d’aquest apartat del missal romà. Som, doncs, davant d’una Traducción al castellano con meditaciones y ejercicios piadosos, tal com està escrit a la portadella . El mal és que no indica de quina obra s’ha traduït i, per tant, oculta la procedència original. Es tracta de l’ofici, extret del breviari romà, que ordenà publicar en llatí Pius V (1504-1572) i que revalidaren altres papes. Les primeres traduccions al castellà foren el 1730 a Anvers i el 1800 a Madrid. Per circumscriure l’obra al s. XIX, abans de la traducció de Quadrado ja l’havien publicat Josef Rigual (1809), Luís Monfort (1820), Marcelino Díez de Antón (1825), Joaquín Lorenzo Villanueva (1827).

El Mes de Marzo consagrado a San José publicat a Barcelona l’any 1875, no va rebre l’atenció i l’interès que l’autor pretenia. En canvi, el mes de Maria mantindria un interès creixent, gaudiria de dotzenes d’edicions i posaria al servei de Quadrado un exèrcit de milers de defensors i aduladors. Els centenars de capellans i de monges de Mallorca i de Menorca el tenien en la més alta valoració, propera a la veneració. No ha de sobtar que els historiadors locals del s. XIX i primera meitat del s. XX, molt majoritàriament preveres, fossin defensors a ultrança de les tesis de Quadrado .

Quadrado, president de la junta parroquial de la Seu, participava activament dels principals actes litúrgics. Sovint era requerit per participar a activitats fora de Mallorca. L’any 1876 acompanyà un grup de peregrinació a Roma i publicà les seves impressions. L’octubre de 1882, a la commemoració del centenari de Santa Teresa, va ser designat per presidir l’efemèride a Àvila .

L’any 1882 va accedir a l’encàrrec d’elaborar la biografia del compositor i militant catòlic Santiago Masarnau, amic personal i promotor de les Conferències de Sant Vicenç de Paül. Finalment l’obra va esdevenir pòstuma i es publicà a Madrid l’any 1905. El 1890, va ser convidat al Congrés Catòlic de Saragossa. A nivell local, era freqüent que les parròquies de Mallorca el convidassin a presidir actes litúrgics i a fer conferències sobre temes religiosos.

Després del maig dedicat a la Verge Maria i el març a Sant Josep, ja tombada la dècada dels 90, iniciat el seu declivi i amb poca salut, Quadrado va començar a escriure una obra destinada a santificar el mes de juny. Aquesta tercera, inacabada quan va morir, anava dedicada al Sagrat Cor de Jesús, per completar una trilogia dedicada a la Sagrada Família como triple homenaje de amor y veneración a la Augusta Trinidad de la tierra, Jesús, María y José .

continuarà

NOTES

PER A SABER MÉS COSES

https://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/pau-justicia-i-germania-xx-desmuntant-jmq-1/

https://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/pau-justicia-i-germania-xx-desmuntant-jmq-2/

https://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/pau-justicia-i-germania-xx-desmuntant-jmq-3/

https://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/pau-justicia-i-germania-xx-desmuntant-jmq-4/

https://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/pau-justicia-i-germania-xx-desmuntant-jmq-5/

https://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/pau-justicia-i-germania-xx-desmuntant-jmq-6/

https://blocs.mesvilaweb.cat/balutxo/pau-justicia-i-germania-xx-desmuntant-jmq-7/