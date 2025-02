LES ARGÚCIES DE TOMEU MATAMALES

DA CAPO A LA CODA

Sigui dit d’entrada a tall de conclusió per no fer perdre el temps a ningú: he llegit i fruït amb Declivi, una narració bella i entendridora, atapeïda de petites històries entrunyellades que basteixen una novel·la agraïda i instructiva, àgil i amena. Qui em cregui, agrairà la recomanació.

A TALL DE SINOPSI

La novel·la és bona de resumir: una dona de la decadent noblesa, conscient que se li acaba l’existència, relata la seva vida al metge que l’atén, amb els episodis més rellevants que ha viscut i l’esment a alguns personatges famosos que ha conegut. L’acció transcorre, per multitud d’escenaris, a finals del s. XIX i principis del XX. L’any 1950, tres dècades després de la mort de la protagonista, el metge dipositari de les confidències repassa la transcripció i mira de localitzar a qui pot transferir la documentació de la difunta. Dit així sona a poca cosa, però no és just un resum tan lacònic quan el llibre és un calidoscopi que obliga a una dissecció més intensa i extensa.

UNA RONDALLA DE RONDALLES

Tomeu Matamales ha concentrat, amb imaginativa creació i creativa imaginació, la hipotètica biografia de la baronessa Gisela Maria Terezia Midos de Tarrodhaza (Rumania, 1846 – Àustria, 1921), vídua d’Emil Jenison-Walworth (Alemanya, 1853 – França, 1910) i abans del príncep Salvador Agustín Francisco de Paula Yturbide Marzan (Mèxic, 1849 – Itàlia, 1895) a qui Maximilià I designà successor i hereu de la corona de Mèxic. La diversitat dels països de naixement i defunció de tots tres ja fa veure la vida cosmopolita de la protagonista. El transcriptor de la biografia, en primera instància, serà el metge que la va atendre els dos darrers mesos de vida al sanatori on ingressà amb pulmonia i on acabà els seus dies. El relat que ella li fa de les seves aventures i peripècies presenta un mosaic d’atractives ucronies sobre personatges reals, la qual cosa haurà obligat l’autor a una complexa feina prèvia d’indagació i documentació. És evident que som davant d’una novel·la, d’una recreació, i, per això mateix, no cal cercar-hi rigor ni veracitat; això no obstant, cal assenyalar que la trama i tots els episodis del relat, incloses les subordinades historietes que se’n deriven i que entren i surten a cos què vols, cos què desitges, són més que versemblants. E si non e vero…

Les 215 pàgines del llibre, pulcrament editat per la Llibreria Móndellibres de Manacor, passen com una exhalació, gràcies a la mà destra de l’autor i a una seductora història ben especiada per les atractives peripècies que no permeten que l’interès minvi i que marquen el ritme cronològic del relat. La confessió que fa la baronessa de la seva vida, amb un retrat hagiogràfic del primer marit, a qui descriu com el gran amor de la seva vida, s’obre pas enfilat i entrunyellat per un conjunt d’històries menors que, per separat, cadascuna podria tenir entitat pròpia i nodrir un llibre de relats breus. Ho podrien ser, llegits un per un, molts dels capítols: El retrat d’Elenonora Lamberti, El capità Kristóv Zsiga, La professora de piano, o, tan hilarants com delirants, Les tres morts d’Alvise Malipiero. En comptes de fraccionar episodis i personatges, Matamales ha sabut enllaçar una teringa de tot el carrer que no sols no perd, ni un sol moment, l’atenció del lector, sinó que segurament, com m’ha passat a mi, incentiva passar les pàgines amb molta més avidesa.

Sabreu coses del qui hauria pogut ser Carles VII, legítim aspirant al tron de les Espanyes que va intentar aconseguir amb les armes. També Catalina Homar i, necessàriament, l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, descrit per Matamales tal com el vaig imaginar jo des de ben petit gràcies a les contarelles familiars . Desfilarà també el secretari, Antoni Vives, a qui l’Arxiduc casà amb la comtessa Venezze, presumiblement embarassada. Per qualque desconeguda però imaginable raó, Lluís Salvador va fer hereu de tots els seus béns de Mallorca a Vives .

Un altre personatge fascinant que treu el cap és Joan Salvador de Àustria, batejat com a Joan Nepomucé Maria Auxiliadora Josep Joan Baptista Ferran Lluís Gonçal Pere Alexandre Antoni d’Habsburg-Lorena. Va néixer l’any 1852 a Florència i era germà petit del també arxiduc Lluís Salvador i, com aquest, va ser una ovella negra de la família. Desautoritzat a casar-se amb Milly Stubel, una actriu, cantant i ballarina de qui s’havia enamorat i amb qui tanmateix contrauria matrimoni, va renunciar als drets dinàstics i adoptà el nom de Joan Orth per embarcar-se a una fragata de tres pals, la Saint Margaret, a l’arrisca l’aventura cap a Xile per mirar de fer fortuna. Tot això és més o menys conegut i està prou documentat, però l’exercici literari que fa Matamales amb l’atrevida ucronia sobre el misteri de la desaparició de la parella és, mai millor dit!, digne d’una apassionant novel·la… i del meu aplaudiment.

De la mateixa manera que els protagonistes principals són personatges reals, també ho són tots els llocs que s’esmenten. Venècia és el centre del relat i no ho és debades. El declivi de la ciutat dels canals navega, com a metàfora, en paral·lel a la decadència de la protagonista. Una dona que, poc després d’acabada la Gran Guerra, observa impotent com el món de la noblesa, el món que ha viscut sempre, ha iniciat un trànsit vertiginós que la desplaça i la margina. La novel·la, per voluntat de la protagonista, oferirà un primer cop de timó efectiu i efectista que obliga a qüestionar el relat primigeni d’una biografia adaptada al beneplàcit del metge que l’escoltava i transcrivia. És en aquesta expiació final de la baronessa on afloren les reflexions vitals més autèntiques davant de la mort. Per arrodonir-ho, l’anàlisi reflexiu sobre la conducta distant i misteriosa, gairebé inexplicable, de l’única filla que sobreviurà la baronessa, és altament corprenedora i deixa al lector sotmès i submís a la imaginació i a les especulacions per mirar de justificar, entendre si més no, l’esqueix entre mare i filla, amb la ingènua esperança que qualque dia a les netes se’ls despertarà l’interès.

En un segon cop de timó, l’autor brinda encara una tercera perspectiva per revisar la biografia i, amb aquesta nova argúcia literària, provoca i incita la imaginació dels lectors i convida a desxifrar l’enigmàtic allunyament familiar. Gairebé 30 anys després de la confessió de la baronessa (març de 1921), el desembre de 1950 el metge que la va atendre, custodi de les declaracions i d’un bagul amb documents que li llegà, aclareix què va ser d’aquella única filla que la va sobreviure, Maria Josepa de Iturbide i Mikos. Amb independència del desenllaç, l’escrit final del metge, a faisó d’epíleg, és una convidada al lector a pervenir un fil d’esperança. Al cap i a la fi, hi ha constància de l’existència d’escrits i fotografies que servaren el testimoni gràfic i documental d’una nissaga desapareguda dins de la boira de la història, a l’espera d’una desitjable seqüela.

MÉS ENLLÀ D’UN LLIBRE

Els llibres bons solen anar més enllà del que diuen stricto sensu. Aquest és un dels que ultrapassen els relats que explica i ens convida a evocar altres històries. Matamales reivindica les dones invisibilitzades i, per això mateix, expulsades de la Història. Informa de les genials pintores que veren suplantada l’autoria de les seves obres per homes del seu entorn. Esmenta Antonia Ucello, Magarette Van Eyck, Maria Tintoretta i Artemisa Gentileschi. Justament aquest darrer nom m’ha fet tancar els ulls per abocar-me a pouar la història amagada.

Artemisa és un cas claríssim d’usurpació de personalitat, reconeguda a les memòries que va escriure son pare. Artemisa, violada ben jove per un pintor del taller, va vindicar la condició femenina no només en signar els quadres que considerava dignes, sinó que va retratar amb solvència única les expressions que no saben pintar els homes. Els seus quadres evoquen dones rellevants (Lucrècia, Cleòpatra…), tractades amb admiració per la seva valentia. És el cas de Judit, a qui presenta, lluny de l’habitual imatge fina i angelical, com una dona adulta, forta i decidida quan degolla sense pietat Holofernes, amb l’ajut d’una altra víctima. L’exemple més clamorós és l’oli signat on mostra l’acuitament de dos vells lascius a Susanna. Un tema clàssic tractat per molts de pintors, però sempre presentant als sàtirs com a vellets enamorats i a la víctima de l’assetjament submisa, resignada i, fins i tot, aquiescent. Sols Artemisa copsarà com cal l’intent de resistència i el manifest rebuig contra els abusadors. Per a mi, tot i que el Llibre de Susanna no figura a l’Antic Testament per l’oposició dels jueus i dels protestants, és una de les més belles làmines que guard d’allò que en deien Història Sagrada. Els dos vells perversos avisen Susanna que si no manté relació sexual amb ells, denunciaran haver presenciat el seu adulteri, amagats darrera d’un arbre. Com que ella es manté ferma, la imputen i el tribunal la sentencia a mort. Abans de l’execució, el jove Daniel demana al tribunal que deixi fer una pregunta als dos acusadors per separat: darrera quin arbre vàreu veure la descrita infidelitat de Susanna? Les respostes antagòniques desemmascararen els difamadora i capgiraren la pena de la vida cap als maltractadors que foren lapidats. No, no passeu pena que no he fet un espòiler del llibre. Aquest episodi no és a Declivi, però hi trobareu l’atmosfera i el perfum de la defensa que fa l’autor de les dones subjugades. Si l’he tret a rotlle és per destacar la quantitat de suggeriments que trobareu en el camí, plàcid i entretingut, de la novel·la; més que un llibre o, si ho preferiu, un llibre que convida llegir-ne més.

UNA REFLEXIÓ SOBRE LA DECADÈNCIA

El declivi és el punt que precipita la decadència vital, la passa que precipita cap a l’extinció. No debades, la primera imatge que forçat ha de venir als ulls d’un lector que ja s’hagi endinsat a l’edat provecta, i posem que el tomb dels setanta anys deu ser una fita ben indicativa per posar el llistó, és la mirada cap a l’abisme. El declivi és el moment que convida a fer inventari i que, en comptes de dissenyar projectes, incita a rememorar el passat per perdonar-nos tot allò que no hem fet o que hem fet malament i, ja que ningú no ho farà millor per nosaltres, recrear-nos en els instants més bells de les nostres vides i en les millors companyies que hem compartit. És l’inconscient que ens fa reconvenir la història? Tenim una memòria a conveniència? Evocar el nostre passat és un intent de transformar l’autocrítica en exaltació biogràfica? És ben possible que, quan veus la llum fosca de la mort per la retxillera de la porta de la teva cambra, oblidis allò que vertaderament has viscut i ho converteixis en allò que hauries volgut viure. O, després de l’autoengany, com farà la baronessa de Declivi, no ens crema la necessitat de parar taula a la veritat? I, com assumim allò que indefectiblement ens espera? Amb por? Pànic? Indiferència? Un mínim de respecte ni que sigui? Quin és el vertader sentiment dels qui, en públic, es fan el valent i diuen que no temen gens la mort? En tot cas, Declivi és un desafiament a fer-nos preguntes i, si més no, a reflexionar.

Tomeu Matamales és molt més vell que jo: em guanya de vuit dies que impedeixen compartir el signe del zodíac. Ell és Àries, però no s’ajusta gaire a la descripció que feia Joan Alegret dels escriptors catalans d’aquest grup: estil sec, masculí i marcial, com a signe de foc. Al contrari, frases llargues i abillades; vellutades sovint, però sense embafar de barroquismes. Ben construïdes de cap a peus. Crec que, d’en Tomeu, he llegit tot quant ha publicat i, només això, ja significa que m’agrada com escriu i em té de fidel seguidor. Dit això, mai no havia passant tant de gust com ara amb Declivi. Pens que no és la novel·la que més el satisfà. No té la pretensió històrica d’altres relats anteriors. No és la narració més ambiciosa d’objectius ni, segurament, la que més feina li ha suposat, però al meu veure i entendre és la que delata major maduresa narrativa.

POST SCRIPTUM

Quan ja havia començat a enllestir aquesta ressenya de Declivi, dia 21 de febrer de 2025 vaig assistir a Santanyí a la presentació del darrer llibre de l’escriptor i músic . Mort de mare és una recreació, condicionada però lliure, de l’obra del mateix títol del prevere Jaume Serra i Adrover (1934-2023) publicada l’any 1981. Es tracta d’un homenatge a l’autor primigeni que va guiar les inquietuds culturals de Matamales i d’altres joves quan va estar destinat a la pràctica parroquial a Manacor. Si Declivi aplica el bisturí a la senectut i a la decadència, Mor de mare aborda l’extinció i la visió de l’abisme definitiu, amb l’efusió dels sentiments i dels dubtes existencials d’un fill davant la mort de sa mare i, amb ella, la d’una fora vila de Mallorca que desapareix irremeiablement. Era gairebé un fet biològic. Després de tractar el declivi, era de preveure que Matamales agafaria per les banyes el tema de la mort. Conscient que és un llibre que recrea un altre llibre, l’he llegit amb interès, però no vull que la immediatesa d’un comentari em faci desviar l’atenció i, molt menys encara, perdre el gust d’assaborir la reflexió sobre la decadència que m’ha brindat Declivi, amb una visió crítica del menysteniment de les noves generacions cap a les anteriors, una situació habitual i cíclica entre pares i fills.

EN MATASETZES (narrador, músic, dibuixant…)

Després de parlar de Declivi, cal referir-se a l’autor. El llinatge Matamales evoca el qualificatiu matasetzes. L’expressió escau com sabateta a son peu. Segons la llegenda urbana, el malnom original s’adjudicà a un infant que, amb una sola tirada, va treure setze bolles del cercle de joc. A Matamales se li pot aplicar per la multidisciplinària i polifacètica dedicació artística, tant en el camp de la Literatura com en el de la Música i, en un camp més discret, del Dibuix. En el primer cas, excepte Mort de Mare, el darrer, recent i calent llibre de Matamales, en procès de pair-ne la lectura, crec que els meus ulls han primfilat tot el que ha publicat i, fins ara, tot m’ha agradat. Guardonat en diversos certàmens, fins ara coneixem Les rares pedres fines (Bromera, 2003), Bel Canto (Editorial Moll, 2006), L’illa d’Antígona (El Gall, 2009), Paradise of Love (2012), La família Amat (2016), Nova Esmirna, (2018), Declivi, (2022) i Mort de Mare (2025), els cinc darrers publicats per Món de llibres. Tot i que no publicà formalment el seu primer llibre fins als 50 anys, la vocació literària de Matamales venia de ben lluny. A una entrevista de quan just just havia complert els 20 anys, certificà alhora la passió per la literatura i la defensa de la llengua: Aparte de la música mi principal dedicación es la literatura; llevo un ritmo de tres libros semanales. Tengo esbozadas alguna canciones, siempre en mallorquín, jamás escribiré en otro idioma .

Dit això, cal insistir que som davant d’un personatge polièdric que ha excel·lit en tots els papers de l’auca que ha volgut practicar. Les il·lustracions que he volgut inserir per acompanyar la ressenya canten santa clara. Delineant de professió, va fer feina durant tres dècades a un conegut despatx d’arquitectura de Manacor fins arribar a la jubilosa jubilació . No serà, però, el vessant laboral el que projectarà el seu nom. De ben jove, ja el trobam assegut a la bateria dels Amigos. Amb aquest grup començarà a fer-ne de les seves. L’any 1972, sota l’impuls i l’empara d’Antoni Parera Fons, director del segell discogràfic Hispavox, va enregistrar un LP de cançons mallorquines populars que anaven des de La Dama d’Aragó fins al Parado.

L’any 1986, amb Calabruix, un duet amb Francesc Cortès, Matamalas enregistrà Som, amb dotze cançons seves, i el poema Escola Graduada de Blai Bonet. Un disc, per cert, que atesa la seva qualitat reclama a les totes una nova edició.

Posteriorment, l’any 1991, ara en solitari, enregistrà Missatges en clau .

Els anys 80 va excel·lir com a dibuixant i guionista d’historietes a dues publicacions del seu poble, Soterrani i Llunari, exportades també al còmic Sa Lavativa de Palma .

UN EFAKIÀ DE LA PRIMERA FORNADA

És indubtable que Guillem d’Efak exercí un lideratge i un mestratge que influïren sobre la següent generació. Almenys sobre els qui varen saber veure i aprofitar la llum d’aquell far. Dia 27 de maig de 1970, amb els tendres 18 acabats d’encetar, Matamales actuava a les Fires de Manacor al costat de Guillem d’Efak (amb quaranta anys de doble negritud a l’esquena) i Els Valldemossa (aleshores amb na Margaluz com a vocalista). Just una dècada després, el maig de 1980, els Amics, amb les particel·les enviades per Antoni Parera Fons, acompanyarien Guillem d’Efak a la Sala Imperial del seu poble nadiu a l’estrena del Siau qui sou! El regne enmig del mar, en un recital que ha esdevingut una fita. Matamales també va participar a l’irrepetible concert Un cant a l’amistat, el recital-homenatge que es va retre a Guillem d’Efak, ja molt malalt, el juny de 1994.

D’aleshores ençà, amb Guillem post mortem, Tomeu Matamales ha estat sempre a disposició per enaltir el nom del poeta i cantant del Barracar. El 1997, va ser un dels presentadors de Balada d’en Guillem d’Efak a l’enyorada Casa Catalana de Ciutat.

Un any després, el 1998, amb GOM TEATRE (amb Joan i Jaume Gomila i amb Pep Alba), iniciava una gira que acabà amb l’enregistrament de Poeta en bicicleta. Més recentment, el 2016, va tornar cantar, també amb Pep Alba, a la presentació de l’Obra Poètica al claustre de Manacor.

Per referir-nos només als actes més reeixits, podem afegir el que es va fer a la Torre dels Enegistes, el lloc on donaren garrot a Jordi Roca, el setembre de 2020, en plena pandèmia, amb la Nit d’Efak i de Foc en defensa de Guillem d’Efak front a la mentida i la manipulació de qui pretenia capgirar el clam contra la pena de mort i la defensa de l’amor que Guillem va fer de la codolada popular.

En definitiva, Tomeu Matamales, ha fet retxa ferm com a músic i escriptor rere les passes de Guillem d’Efak i, com és sabut, els millors deixebles són els que emulen i enalteixen els seus predecessors.

