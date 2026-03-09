EL GALL I L’ESTRELLA. Visca la Premsa Forana!Deixa un comentari
En parlar de mi, no ric!
(manllevat pels francesos al Rosselló com Si je suis en cause, je ne ris plus!)
Sembla el títol d’una faula, però no ho és; el Gall i l’Estrella són els noms de dos guardons que he rebut. El segle passat, l’any 1982, Carles Blanes, director de Sa Nostra, em lliurà una placa de plata com a impulsor dels actes commemoratius del centenari d’aquella entitat financera (ep, financera però amb finalitat social!). De totes les activitats (el concert de les Cançons i Danses de l’Illa de Mallorca de Baltasar Samper, l’exposició al Solleric dedicada a Dionís Bennàsser…) roman el llibre Cent anys de la Història de les Balears, editat per l’Editorial Salvat i coordinat per Bartomeu Barceló i Pons, amb una tirada de 125.000 exemplars entre les dues edicions, amb la particularitat que s’esgotà primer la versió en català, llengua dels originals dels 18 col·laboradors (ni una sola dona!): Pere J. Carlos, Joan Mayol, Pere Salvà, Miquel Alenyà, Miquel Seguí, Josep Palau, Joan Alegret, Josep Grimalt, Joan Mas i Vives, Pere Rosselló, Joan Company, Lleonard Muntaner, Damià Pons, Baltasar Coll, Miquel Pons, Antoni Artigues, Miquel Bota Totxo i Bartomeu Mestre) i també, gens menyspreable, la Història de Balears en còmic, signada per l’Equip Borifarra, amb Rafel Vaquer al capdavant.
El 1986, en abandonar la direcció de l’Obra Social i Cultural d’aquella emblemàtica institució, Gori Marcús em va fer fer el present d’una altra placa En reconeixement per la gran labor efectuada a favor de la Federació de Corals de Mallorca, una associació que, en aquells anys, va ser necessària i eficaç, amb cursos a Can Tàpera amb mestres com Oriol Martorell de la Coral Sant Jordi, Manel Cabero del Cor Madrigal i d’altres. Les distincions referides derivaven de la tasca professional i, a banda dels premis literaris, no havia rebut cap altre reconeixement més enllà dels sempre ben rebuts i balsàmics encoratjaments personals.
El 2015, la revista Sa Plaça me distingí amb el Gall d’aquell any per haver activat la commemoració del tricentenari de la capitulació de Mallorca i Eivissa davant de les tropes borbòniques de França i Castella, dia 11 de juliol de 1715. El lliurament va ser a Llubí, amb el teatre de gom en gom, on vaig fer la conferència De la presa a la represa i, a continuació, després de la laudatio de Margalida Miquel, exalcaldessa del poble, i de l’actuació del grup de Biel Majoral, amb la glosa de Mateu Xurí, Gall del 2011. Magdalena Perelló, l’alcaldessa, em va fer a mans l’escultura de Jaume Poma. Tot un luxe.
Enguany, dia 1r de març de 2026, una altra estimable publicació de la premsa forana, Dies i coses, juntament amb l’Associació Es Majoral, en el curs del dinar que la revista organitza cada any, me varen sorprendre en adjudicar-me l’Estrella Mostrejada 2026 en la seva vint-i-cinquena edició. Aquesta vegada la laudatio va ser de la professora i escriptora Aina Adrover i Oliver, Massotera.
De tot plegat, n’estic baves; molt satisfet i agraït. Què puc dir més? En el cas del Gall va ser un privilegi rebre una distinció popular d’una publicació catalana, Sa Plaça, inserida en el medi, d’un notable nivell de qualitat, i que, cada any, publica un magnífic i divulgadíssim calendari que s’escampa per milers de cases de tota l’illa. En el cas de l’Estrella, la distinció prové de Dies i Coses, igualment una de les revistes més belles de quantes es publiquen, me complau que el seu abast sigui el sud-est de Mallorca, la zona on visc ja fa més de vint anys, centrada des de Calonge per expandir-se cap a Santanyí, Ses Salines, Campos i Felanitx. En ambdós casos, ha estat un luxe rebre, sense condicionaments sectaris de cap índole, dos guardons procedents de dues publicacions arrelades al poble. Dissortadament desapareguda fa anys l’edició en paper del Diari de Balears, malgrat les dificultats, la Premsa Forana és un bastió inexpugnable en defensa activa i eficaç de la comunicació en català. Fa dècades que vaig començar a col·laborar-hi (Pòrtula, L’Estel de Mallorca, Punt Informatiu, Cent per cent, Felanitx, Dies i Coses…) i sempre he autoritzat a qualsevol de les capçaleres a reproduir totalment o parcialment qualsevol dels meus escrits.
Amb tot l’agraïment, VISCA LA PREMSA FORANA DE MALLORCA!
