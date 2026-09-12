D’UN SAGRAT COR A UN CRIST FALANGISTA

D’UN SAGRAT COR A UN CRIST FALANGISTADeixa un comentari
1. TRES INCÒGNITES (PREÀMBUL)
El monument a Crist Rei al puig de Sant Salvador de Felanitx ha mantingut fins ara, d’ençà que es va beneir dia 1 de juliol de 1934, tres enigmes que feia anys que anava endarrer d’escatir. El primer misteri era l’autoria, perquè l’embull i les controvèrsies al respecte delaten una allau de falòrnies, el segon era el significat de la figura que corona el monument i el tercer les raons que abocaren l’esquerra a boicotejar la inauguració.
El nom que la meva família m’havia indicat com a autor del monument no corresponia als que apareixien a les enciclopèdies. Sabia, també familiarment, de l’escampadissa de tatxes a la carretera arran de la inauguració i, finalment, sabia que l’estàtua erigida no era la projectada inicialment. Les tres qüestions, generaven una cortina de fum a l’entorn d’una imatge que, des del punt de vista artístic, sempre m’havia semblat un nyap. Amb tot, sospitava que el procés de construcció havia anat de la mà d’interessos polítics i religiosos que propiciaren implantar l’estàtua d’un crist arrogant i engalanat fent de manera ostensible la salutació romana1.
Dia 19 de març de 2005, revetlla del dia del Ram d’aquell any, em vaig entrevistar amb Mn. Pere Xamena i Fiol (1918-2015) per consultar-li una llista de temes, entre els quals hi havia els tres misteris relatius a Crist Rei. Quant a l’autoria, me confirmà fil per randa la informació familiar que detallaré més endavant. Respecte de si sabia si l’intent de les esquerres de boicotejar l’acte d’inauguració, a plena consciència que seria clarament impopular, responia al rebuig d’una escultura d’exaltació feixista, l’historiador felanitxer va contextualitzar els fets en el marc de la crispació que hi havia, atiada a banda i banda per dues publicacions locals que, des de la dreta i l’esquerra, atiaven l’enfrontament2. Amb la seva justificació, certificava tàcitament que els fets tenien una clara connotació política. Quant al missatge que projectava l’estàtua, Xamena em va dir: Vull creure, com va dir el rector d’aleshores, que la imatge beneeix el poble de Felanitx.
El «vull creure» era un acte de fe que contrastava amb la situació de l’estàtua (Felanitx no està davant, sinó ben a l’esquerra), amb la posició del braç dret de la imatge i, també, amb l’actualitat de 1934. Mussolini havia implantat la salutació romana (obligatòria a les escoles italianes des de l’any 1923), Hitler l’havia imposat en arribar al poder el gener de 1933, tal com ho faria José Antonio quan, l’octubre del mateix any, fundà la Falange Española. La imatge del crist rei felanitxer calcava sense manies la salutació de feixistes italians, nazis alemanys i falangistes espanyols.
Però encara hi havia un tercer enigma que m’intrigava tant o més. Sabia que aquella estàtua no era la que figurava en el projecte aprovat inicialment, però Xamena em va dir que no en tenia constància. Jo ho sabia per transmissió oral familiar, però no ho podia provar amb documents. Únicament l’historiador Ramon Rosselló i Vaquer (1944-2025) parla d’un primer projecte del monument i d’un segon i definitiu projecte, però no descriu el primer i només aporta la descripció del segon.3 Com devia ser l’escultura primigènia? Com així es va suplantar? Qui ho va decidir? Qui la va fer? Quan?
Han passat més de noranta anys d’ençà de la inauguració del monument i més de vint anys d’aquella entrevista amb Pere Xamena i, fins ara, no m’havia pogut dedicar a cercar les respostes a les preguntes anterior. Fa tres mesos, en el curs d’una recerca sobre la poc coneguda i molt interessant vida i obra de l’aparellador i dibuixant Mateu Oliver i Capó (1900-1966), regirant hemeroteques m’he trobat a les mans la documentació que em calia per resoldre els tres enigmes i desenteranyinar els misteris. He pogut disseccionar l’autoria i reconstruir, passa a passa i amb proves irrefutables, tot el procès de construcció del monument, des de la proposta inicial fins a l’execució final, amb el detall de les vicissituds patides, amb la identificació de l’ideòleg de la suplantació i la dels dos escultors de la nova estàtua i, allò que és més rellevant, he trobat fotos a la premsa amb la imatge del projecte original que, com era de preveure, no té res a veure amb el nyarro que, com raonaré, amb la Llei 20/2022 de Memòria Històrica, reclama la demolició o, si més no, la retirada i substitució de l’escultura.
2. LA DEVOCIÓ AL COR DE JESÚS
Si hi ha una advocació felanitxera més que centenària que va arrelar i es va fer popular, a banda de l’adoració a la Marededéu de Sant Salvador, és la del Cor de Jesús. La monja francesa Margalida Maria Alacoque (1647-1690) va relatar les visions que havia tingut i, malgrat els recels inicials, l’Església va impulsar tres accions a l’entorn dels encàrrecs que deia haver rebut la visionària. La primera va ser la promesa de la salvació eterna a qui combregui el primer divendres durant nou mesos seguits; la segona, la indulgència plenària a qui assisteixi a la processó de les cinc visites el dia del Cor de Jesús (el divendres posterior al diumenge del Corpus); i la tercera va ser la protecció de les cases on es fes l’entronització de la imatge. Les tres accions, impulsades des de França, varen ser recollides i practicades arreu d’Europa a finals del s. XIX i, de manera intensa a Felanitx, la primeria del s. XX.
Les notícies canten. L’any 1914 en el convent de les monges de la Caritat de Portocolom es va beneir un quadre del cor de jesús i, aquell mateix any, el juny a Cas Concos i el juliol a S’Horta, se li dedicaren grans celebracions. El 19 de setembre de 1915, a Son Mesquida, l’ Associació del Sagrat Cor de Jesús, el grup impulsor per aixecar la capella del llogaret, n’entronitzà un quadre i va fer una processó amb càntics a la imatge. L’any següent, dia 15 d’octubre de 1916, es repartiren a la barriada 250 estampes del sagrat cor.
A la Vila, les entronitzacions de la imatge protectora eren cosa habitual i, de ceràmica o de metall i en dos models (un amb fent la benedicció i l’altre amb les mans obertes), es beneïen i instal·laven damunt dels portals de moltes de botigues i dels habitatges nous. Les parròquies lliuraven i cobraven els pertinents certificats d’entronització que la gent solia envasar i penjar ben a la vista. La casa santa davant la qual desfilava la multitudinària processó de les cinc visites s’armava i ornava a la plaça de Sa Font des de 1904.
El punt àlgid de la devoció va ser quan, el 30 de maig de 1919 i en presència d’Alfons XIII i del nunci papal, l’Església va procedir a la consagració d’Espanya al Sagrat Cor, amb la inauguració d’un monument al Cerro de los Ángeles de Madrid.4 Hi havia precedents; l’any 1902 ja s’havia posat la primera pedra d’un monument al Sagrat Cor al Tibidabo de Barcelona i a La Seu de Palma el 1890 ja se li havia dedicat una capella. La consagració a Madrid, però, amb l’assistència de molts de bisbes, va multiplicar la confecció de nous projectes i Mallorca no va ser una excepció.5 Dia 7 de juny de 1923 tota la premsa de Ciutat (Última Hora, El Día i el Correo de Mallorca) informaven de l’ambiciosa proposta de l’arquitecte Francesc Roca i Simó (1874-1940) d’aixecar una estàtua al Sagrat Cor de Jesús en el puig de na Burguesa. Convidava tothom a visitar la maqueta exposada a la plaça de Cort, on es podien veure els detalls d’un monument gegantí. Faria 130 metres d’alçada i l’estàtua en faria entre 26 i 30. Atesa l’evidència del cost, tan colossal com el monument, Roca proposava una aportació de tots els ajuntaments de l’illa i una subscripció popular. Ell faria tota la feina de franc. Afegia, com a complement, un projecte de funicular des de Gènova fins al cim amb l’objectiu de brindar les millors vistes de la badia. El mes de juliol el bisbe Rigobert Doménech Valls (1870-1955) acollí la proposta amb entusiasme, però va tenir la precaució de convocar una reunió amb tots els canonges per analitzar la viabilitat del projecte. Entre els assistents hi havia el felanitxer Mateu Alzamora i Tauler (1855-1933), mestrescola de la Seu. Encara que un any després d’aquella reunió, dia 27 de juny de 1924, Roca persistia en un article en les possibilitats del projecte i que, com veurem més endavant, ja s’havia recaptat un fons, es va palesar que aquell projecte faraònic, a la Mallorca d’aquell temps, era una utopia.
3. FELANITX ENTRA EN JOC
Les utopies, al poble de Joanot Colom, no són fantasies, són desafiaments i oportunitats. Mateu Alzamora no va amollar el mac i no va renunciar a la idea d’aixecar el monument al Sagrat Cor. Si Palma no l’havia erigit a na Burguesa, ell el promouria al puig de Sant Salvador, però amb un canvi de denominació. Dia 15 de desembre de 1925, entre guerres, Pius XI va publicar l’encíclica Quas primas que establia la festivitat de Crist Rei i animava a retre-li culte i devoció. Així, doncs, el monument en curs seria dedicat a Crist Rei, tot i que la premsa alternà indistintament aquest nom amb el del Sagrat Cor de Jesús, fins i tot a les informacions del dia de la inauguració.6
Alzamora tenia un germà, Bartomeu, que havia fet fortuna a Amèrica i li transferia doblers, amb els quals ja havia demostrat el caràcter de benefactor i mecenes, amb aportacions per tot allà on passava. Entre d’altres, l’any 1914 va encarregar 14 vitralls a la parròquia de Pollença, d’on era rector i on un carrer portaria el seu nom. Igualment, el 1922, va patrocinar el retaule de Sant Francesc de la parròquia de Felanitx, fa fer diverses aportacions per enriquir la imatge de Sant Salvador i va pagar la nova creu del Picot.7
La primera notícia del monument a Felanitx, apareix en el Correo de Mallorca de dia 2 de febrer de 1928 amb una fotografia de la maqueta de l’escultor Tomàs Vila i Mayol (1893-1963).8 Es pot veure un senzill altar sobre el qual s’aixeca l’estructura que serveix de base a la figura clàssica del cor de jesús. Res a veure amb la imatge que coronaria el monument sis anys desprès. Durant aquest lapse de temps, la premsa, a espipellades, publica notícies que permeten elaborar l’itinerari de tot el procés. Així, dia 27 d’abril de 1928, a un dinar al restaurant de San Salvador organitzat per La Protectora, Alzamora va fer un discurs als assistents i demanà que la gent del poble aportàs ferro vell per confeccionar l’estàtua del monument. Dia 23 de maig d’aquell any, El Día informava de la col·locació de la primera pedra a l’interior de la qual es diposità un manuscrit que definia la iniciativa: El M. I, Sr. Mateu Alzamora, capíscol de la Seu, fill benemèrit d’aquesta ciutat, amb delegació episcopal, beneí i posà la primera pedra d’aquest monument del qual n’és l’iniciador i generós protector. La informació del diari continuava: El proyecto del monumento es obra del inteligente escultor Tomás Vila y estaba expuesto en el vestíbulo del santuario. Tendrá unos 24 metros de altura por 10 de diámetro en forma de altar. La figura del Sagrado Corazón de Jesús será de bronce. La resta de diaris de Ciutat, també recolliren la informació fent-se ressò de les felicitacions que havia rebut el canonge felanitxer per la iniciativa. Dia 29 de setembre d’aquell any, l’Ajuntament acordà accedir a la instància de Mateu Alzamora en demanda de permís per fer una cripta, a l’anomenat Mirador de lluny, destinada a sepultar-hi el seu cos i el dels ermitans del santuari. Encara, dia 10 d’octubre, es publicava l’esbós d’una estàtua de Santa Catalina Tomàs, obra de Tomàs Vila, que havia de figurar en un dels pedestals del monument en curs de San Salvador.
Amb tot, la notícia de 1928 que aporta més informació és la conferència que va fer el felanitxer Mateu Oliver i Capó. Oliver era el director tècnic de la prestigiosa Casa Herraiz de Madrid, des d’on remetia col·laboracions al setmanari El Felanigense. Dia 7 de setembre havia publicat El santuari de San Salvador i, des de la primera setmana de novembre, el serial Divulgacions i divagacions estètiques. Dia 22 de desembre va fer la conferència De l’ideal en art, on ajudat de tres grans dibuixos va explicar el seu projecte de monument. La conferència es va publicar íntegra al setmanari.9 Gràcies a aquesta conferència sabem que el projecte inicial de Tomàs Vila s’havia ampliat substancialment. De la descripció general de l’estructura de Mateu Oliver (disseny, dimensions, escales, cripta…), interessa parar esment a la informació de l’escultura: Aquesta estàtua del Crist Rei, és una renovació moderna del mite cristià. Tots els Pares, tots els homes quedaran sublimats a aquest, que perquè sia més home, no va enllestit amb les vestes sumptuoses, ni mantells radiants de pedreries, sinó que vesteix humil robatge del poble i du els peus nus. En aquesta obra, que no per esser nostra el mèrit ha d’esser fugitiu, hi hem bolcat damunt tot el nostre propi cor. Tot l’amor pel poble d’origen queda significat en aquesta atalaia imponent i monolítica, tant sols amb lleugeres aplicacions de bronze. Resulta del tot evident que la imatge que finalment es posaria dalt de l’estructura no vesteix «humil robatge del poble». Quant a les aplicacions de bronze a l’escultura, tampoc es poden qualificar de lleugeres, tot i que també es va fer ús del coure.
4. COMENCEN LES OBRES… I LES MANIOBRES
L’any 1929 començaren les obres. Inicialment es va procedir a aplanar el solar on s’havia d’edificar l’estructura i, adaptada als desnivells de la muntanya i d’acord al disseny de Mateu Oliver, la primera etapa va abordar la construcció de la cripta que havia de sostenir el monument. Aquest tendria més altura de la inicialment prevista. Serien 37 metres i superaria en alçada i amplària el del Cerro de los Ángeles de Madrid, un aspecte que la premsa mallorquina posaria de relleu amb èmfasi. Dia 20 de juny de 1929, després de més de 20 anys de fer feina a Xile, Bartomeu, el germà de Mateu Alzamora que dotava de recursos econòmics al canonge, va tornar definitivament a Mallorca i el primer que va fer va ser anar a veure l’inici de les obres. Poc després, el mes de novembre, Bartomeu va morir a Felanitx. L’octubre de 1930, de nou amb el patrocini de Mateu Alzamora, s’inaugurà el retaule de l’altar major del santuari, amb disseny del dibuixant Antonio Jiménez que va esculpir en alabastre Tomàs Vila.
L’abril de 1931 Pere Oliver i Domenge (1886-1968) és aclamat com a batle de Felanitx i inicia un mandat que potenciarà la transformació social del poble, principalment en matèria d’educació i sanitat. Dia 6 de maig, un dels primers acords del nou ajuntament comunica al rector Antoni J. Móra Alcover (1879-1958) que l’Ajuntament no assistirà oficialment a cap acte religiós, sota el principi de la llibertat dels drets de l’home. Dia 19, el consistori acordà cedir al rector la imatge del cor de jesús que presidia la sala de sessions i encarregà un quadre de Joanot Colom per ocupar el seu lloc. En sessions posteriors, l’Ajuntament va comunicar al rector que les processons i els actes litúrgics no podien fer-se a llocs públics i s’havien de restringir a l’interior dels espais religiosos. Aquella instrucció va fer que, durant la República, molts d’actes es feren a Sant Salvador, atesa la circumstància que la muntanya era propietat del bisbat.10
La tan reclamada independència de l’església respecte de les institucions públiques no va ser ben rebuda per la clerecia, sobretot quan l’estat va retirar la paga als capellans. Dia 11 de desembre de 1931, el rector va passar sense aturar-se per davant la Sala en el moment que la banda de música interpretava La Marsellesa, just quan tothom s’havia descobert i escoltava en actitud de respecte. L’acte havia estat convocat per celebrar el nomenament d’Alcalá-Zamora com a president de la república i Sebastià Riera i Sagrera (1907-1938), cap de la Guàrdia Cívica municipal, en interpretar que la presència i l’actitud del rector eren provocació, el va comminar a descobrir-se i mostrar-se respectuós, però Móra va continuar cap al carrer de la plaça.11 L’atmosfera era d’enfrontament i l’Església atiava el conflicte i la divisió.
Periòdicament, la premsa es referia al monument en curs i, des de molts de pobles de Mallorca, es programaven excursions per anar a veure l’avanç de les obres. Des de Felanitx es multiplicaren les visites. Dia 12 juliol de 1932, Acció Cristiana va organitzar una pujada a San Salvador, on Mateu Alzamora, ja malalt, va presidir una missa solemne.12 El Correo de Mallorca va fer la crònica d’aquella festa: Terminada la misa, Antonio Mora dirigió elocuente plática, felicitándose de que Acción Cristiana, en los días tristes en que recrudeció la persecución religiosa, fue la primera que salió por todas las villas de Mallorca a defender los intereses de la Iglesia. (…) Después de la comida los excursionistas visitaron las obras del monumento en construcción al Sagrado Corazón de Jesús.
Quan ja estava acabada la cripta i la base de l’estructura del monument, dia 13 de maig de 1933 la premsa informava del precari estat de salut de Mateu Alzamora que, fins aquell moment, havia dirigit personalment l’evolució de les obres. La malaltia l’obligà a enllitar-se i, absent de la realitat, ja no es tornaria a aixecar.13 Va ser així com Antoni J. Móra va prendre les messions i assumí la direcció per acabar les obres, bàsicament la col·locació de l’estàtua, perquè la plataforma (cripta, explanada, escalinata i estructura de l’altar superior) ja s’havia enllestit. Alzamora va ser extremunciat pel bisbe el mes d’agost i va morir dia 10 de setembre per ser enterrat l’endemà, dia 11, a la cripta del monument que havia dissenyat i patrocinat.14 No és gaire atrevit pensar que no va arribar a veure el disseny de la nova escultura. De fet, el mateix dia que s’enterrà Alzamora, l’11 de setembre de 1933, el Correo de Mallorca, el diari catòlic, encara publicava en portada la maqueta de l’estàtua primigènia i, tàcitament, destapava la suplantació perpetrada per Móra.
El maig de 1933, tan bon punt Alzamora emmalaltí, el rector Móra va encarregar una nova imatge al mateix escultor del primer projecte de cinc anys abans, però com que Tomàs Vila aquell maig de 1933 també estava malalt, traslladà l’encàrrec, sotmès a la seva supervisió i a la del rector, a Francesc Salvà i Pizà (1892-1979).15 El mateix mes de maig la premsa informava que suben curiosos a San Salvador porque se acaba de iniciar la elaboración de la estatua; una estàtua que ja no tendria res a veure amb la imatge del Sagrat Cor del projecte inicial que havia descrit Mateu Oliver, la d’un crist senzill i humil sense vestes sumptuoses, ni mantells radiants de pedreries. La nova imatge representaria un monarca sumptuós, amb una corona perlada, amb una vara de comandament (que sembla més un espasí o una daga) a la mà esquerra i fent la salutació romana amb la dreta.
Arribats a aquest punt amb tants de protagonistes, cal escatir clarament l’autoria i definir el paper de cadascú, destriant entre la del conjunt arquitectònic i la de l’estàtua. La majoria de veus enciclopèdiques (així figura a la Viquipèdia) atribueixen l’autoria del monument a Tomàs Vila.16 La Gran Enciclopèdia de Mallorca a la veu Sant Salvador indica: Francesc Salvà Pizà construí a instàncies del canonge Mateu Alzamora Tauler el monument de Crist Rei, de bronze, amb projecte de Tomàs Vila. Tanmateix qui ens aporta la informació correcta és Pere Xamena a Felanitx mot a mot, on adjudica el monument a la iniciativa i el mecenatge del canonge Mateu Alzamora i, com a autor del projecte global, assenyala Mateu Oliver. Paradoxalment, la pàgina de l’Ajuntament de Felanitx, només esmenta Tomàs Vila com a autor de l’estàtua i no diu res dels dos felanitxers. Als noms de l’impulsor, de l’autor del projecte i dels dos escultors, cal dir que els picapedrers que efectuaren les obres foren els ermitans del santuari, alguns dels quals serien enterrats a la cripta. Actuaren com a mestres d’obra els ermitans Agustí i Samuel.
Sense el més mínim dubte, tot i les abundants informacions errònia, el projecte del monument era de Mateu Oliver, atenent les indicacions de Mateu Alzamora i que Vila, obeint noves instruccions del rector Móra, únicament va dissenyar l’estàtua que va materialitzar Salvà.17 Què unia Móra, Vila i Salvà? És pública i notòria la coincidència ideològica de tots tres. Francesc Salvà va contribuir a finançar les milícies de la Falange masculina i signava les cartes amb Arriba España! Tomàs Vila s’afiliaria a Falange Española. Quant al rector, el 29 de setembre de 1936 va dir una missa solemne per Falange española y sus secciones Femenina y de Milicias juveniles. El Rvdo. Antonio J. Mora expuso lo que representa el culto a la imagen augusta de Jesús en la formación de nuestras juventudes.18 Aleshores, a partir de la insurrecció militar, ja participava directament i activament en la persecució i els assassinats de republicans.19 Cal recordar que va ser el fundador a Felanitx dels Joves d’Acció Catòlica, la principal pedrera de Falange Española.20 És un fet indiscutible que l’estàtua definitiva va ser dirigida, dissenyada i elaborada per tres falangistes.
5. LA INAUGURACIÓ
Dia 23 de setembre de 1933 La voz de Sóller informava d’una excursió a Felanitx on, entre d’altres coses, es visitaria la construcció en curs de la imatge del sagrat cor erigida por el extinto canónico M. I. Mateo Alzamora. Dia 7 d’octubre, a la crònica, s’informava que ja estava enllestit el pedestal del monumento. Creixien les expectatives i, entrat l’any 1934, l’anunci de la festa d’inauguració va activar les visites, especialment impulsades per les Joventuts d’Acció Catòlica que, en realitat, encobrien les esquadres falangistes que, des del mes d’octubre anterior, s’organitzaven als pobles. El mes de febrer, pujaren a Sant Salvador les d’Inca, el mes d’abril, les del Secar de la Real, el mes de maig, les de Santa Margalida. La llista és llarga: Pont d’Inca, Binissalem, Sóller, Manacor, Sa Pobla, Santa Maria… Hi havia plena consciència que aquell monument era el seu monument. El cor de jesús programat se n’havia anat a norris i s’havia bastit una estàtua de cara significació política i sectària. El gest de benedicció que figurava entronitzat als portals de moltes de cases o el d’un cor de jesús amb les mans obertes, s’havia transformat i la nova imatge feia la salutació dels falangistes. Des del temps de Fídies, amb el Partenó d’Atenes, qualsevol escultor o arquitecte sabia de la potenciació de les obres gràcies a les perspectives i, en aquest cas, la imatge que es podia veure des del peu del monument enaltia un gest clarament identificable.
Una vegada instal·lada l’estàtua, s’anuncià que la inauguració del monument es faria dia 1 de juliol de 1934. En previsió d’una multitudinària assistència, es repartiren uns fulls amb recomanacions. El 24 de juny, una setmana abans, La Almudaina feia una descripció molt detallada del monument. Informava que faria 37 metres (13 més dels 24 del projecte de sis anys abans) i que el conjunt es obra del joven felanigense don Mateo Oliver. La setmana del 20 de juny, tant el Correo de Mallorca, com El Día, com Última Hora, (vg. Annex-1) publicaren una carta del bisbe Miralles que confirma l’alteració del projecte inicial: rechazado un primitivo proyecto porque según frase del M. I. Mateo Alzamora hablaba de muerte y debería hablar de gloria (…) el joven artista felanigense Mateo Oliver ha logrado su objectivo (…) excede en grandiosidad al del Cerro de los Ángeles. L’escrit, emparant-se en l’encíclica Quas primas, justifica el canvi de dedicatòria: Disponemos de esta manera los actos para enlazar el Monumento a Cristo Rey con el recuerdo del proyectado al Corazón de Jesús. A l’escrit, Miralles afegeix una crida: Hace pocas semanas nos fueron confiadas algunas cantidades que se nos dijo procedían de esfuerzos hechos para allegar fondos destinados al primitivo Monumento al Sagrado Corazón. Ni conocemos nombres de personas, ni cifras de las sumas con que su piedad trató de contribuir al mismo. Si, compenetrados con nuestros desinteresadísimos sentimientos, quisieren que las aplicáramos a cubrir gastos hechos para el nuevo y otros que producirá su completo remate, en el Señor se lo agradeceríamos con toda viveza. La crida va tenir un doble efecte. D’una banda, una indefinida Comisión de Señoras publicà una carta a la premsa21. L’escrit recorda que el 1919 es varen recollir fons destinats a erigir un monument al Sagrat Cor i vist irrealitzable el projecte, acordaren destinar els doblers amb els interessos (25.528,67 pesssetes) al monument de Felanitx ya que la estatua principal lleva la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. D’una altra banda, aprofitant la crida del bisbe, el rector Móra, amb promesa d’indulgències, va anar de casa en casa de Felanitx a captar anells, botonades d’or, cadenetes, polseres i doblers destinats a acabar de pagar les obres i a patrocinar la futura coronació pontifícia de la Marededéu de Sant Salvador22.
Dia 29 de juny La Almudaina publicava una molt detallada descripció de tot el monument amb tots els elements, fent notar que era el més important d’Espanya i superior al del Cerro de los Ángeles de Madrid. Igualment la revista Studia del mes de juny publica una llarga crònica de Mateu Oliver, El monument a Cristo Rey emplaçat dalt la muntanya de Sant Salvador. A la descripció de l’escultura, contràriament al que havia dit a la conferència del mes de desembre de 1928, escriu: Aquesta estàtua porta els atributs de la reialesa i aixeca la mà en actitud de benedicció. L’escrit confirma la seva paternitat del disseny de tot el monument excepte de l’estàtua, bastida segons el model de Tomàs Vila repujada per l’escultor Salvà.
Dia 1 de juliol de 1934 el bisbe Miralles va beneir el monument. Actuaren de padrins l’autor del projecte Miquel Oliver i Capó i la seva futura esposa Margalida Vaquer Vall de Padrines.23 Segons la premsa pujaren a San Salvador deu mil persones. A la pujada hi va haver un incident quan algunes persones indeterminades escamparen tatxes per la carretera que feren foradar alguns pneumàtics. S’atribuí l’intent de boicot al regidor Rafel Estades Adrover s’Esparter (1889-1937), però mai no es va provar24. Tant aquella acció (tot fa pensar que promoguda per elements d’esquerres) com les nombroses excursions a Sant Salvador de les esquadres falangistes durant l’any 1935, posen en evidència la significació política del monument. No ha de venir de nou que l’any 1939, per celebrar la victòria franquista, es fes una desfilada militar de Sant Salvador a Crist Rei, amb la participació del bisbe i del rector Móra.
6. CONCLUSIONS
1.- Una teranyina d’informacions esbiaixades ha encadenat i divulgat falsedats gegantines sobre l’autoria del monument a Crist Rei a Sant Salvador, tant del projecte com de l’execució. Les persones que hi participaren, les controvèrsies que hi va haver, les vicissituds polítiques i religioses… tot plegat va provocar canvis que alteraren i adulteraren substancialment l’escultura inicialment projectada.
2.- És públic i notori, documentat fotogràficament, que la imatge de Tomàs Vila, elaborada a instància de Mateu Alzamora i publicada a la premsa des del mes de febrer de 1928, era la clàssica i convencional del Sagrat Cor de Jesús, molt semblant a la que el 1919 s’havia instal·lat al Cerro de los Ángeles de Madrid, res a veure amb la instruïda per Antoni J. Móra.
3.- El desembre de 1928, Mateu Oliver i Capó va presentar el projecte que havia de ser definitiu, amb la incorporació d’una cripta sobre la qual alçar el monument, en el curs d’una conferència que descrivia una imatge austera i gens sumptuosa.
4.- Mentre Alzamora va tenir la direcció i supervisió, les obres continuaren el seu curs ajustades al projecte inicial. Així es varen concloure, la cripta, l’escala i tota la base del monument. El mes de maig de 1933, arran de la greu malaltia del canonge, el rector Móra va ordenar un nou disseny de l’estàtua, amb un canvi substancial que malbaratava la senzillesa de la primera imatge per una escultura amb clara significació falangista.
5.- És absolutament fals, com al·legava l’instructor de la imatge, que el crist estigui en postura de benedicció del poble de Felanitx. És indiscutible que fa la salutació romana.
i 7. COLOFÓ I CRIDA OBERTA
Amb tot el que s’ha descrit i provat amb documents, la Fiscalia hauria d’iniciar d’ofici els tràmits oportuns atesa la fragant profanació de ple de la Llei 20/2022 de Memòria Històrica, concretament el que preveu l’article 35 punt 5 quant a edificis de caràcter religiós25. Complementàriament, cal fer notar que, en aquest cas, no es produeix de cap manera l’excepció que preveu l’article 36.26 L’estàtua de Crist Rei no té el més mínim valor artístic i es tracta, simplement, d’una imatge impulsada i realitzada des d’una ideologia política sectària i amb voluntat d’exaltació feixista.
En base a la documentació aportada, per tal d’evitar perpetuar la desídia i el menysteniment i obligar a qui correspon a atendre i respondre la sol·licitud, faig una crida a presentar una instància, signada per quantes persones s’hi vulguin adherir, que reclami la retirada o eliminació de l’estàtua feixista de crist rei de Sant Salvador de Felanitx.27 Alternativament, es podrien sotmetre a consulta popular altres opcions tals com rescatar i refer la imatge primigènia o, preferentment, fer una invitació pública a presentar nous projectes, adreçada especialment a la rica nòmina actual d’artistes del poble.
Dat a Son Menut, 12 de setembre de 2026
ANNEX-1
NOTES
1Salutació romana.- És la salutació amb la qual una persona estèn el seu braç cap endavant, de manera recta, amb el palmell de la mà cap avall. El braç sol estendre’s de manera paral·lela a terra o bé formant un angle indeterminat cap amunt. (Transcrit de la Viquipèdia).
2Es tracta del Maculí, el setmanari de combat de les dretes que va aparèixer el 2 de setembre de 1933, i de Sa Pedra Foguera, el setmanari nascut el 20 de maig de 1934 com a rèplica al primer.
3En el seu llibre Història de Felanitx I (Sant Salvador, El Calvari, El convent de Sant Agustí), Gràfiques Llopis, Felanitx, 2014, Ramon Rosselló aporta una fotografia amb un grup de persones davant de quatre pilars amb la llegenda Primer projecte del monument a Crist Rei i, a continuació, altres fotografies del segon i definitiu projecte.
4El Felanigense de dia 3 de juny de 1919 escrivia: No será nuestra ciudad una de las que menos se habrán distinguido en la grandiosa fiesta de hoy: la consagración de España al Sagrado Corazón. Muy temprano ya ostentaban las fachadas de las casas ricas colgaduras de damascos e imágenes, pruebas de la gran devoción que sentimos por el Sagrado Corazón.
5L’any 1940, just després de la Guerra dels Tres Anys (1936-1939), encara s’inauguraren monuments al Sagrat Cor a Esporles i a Santa Eugènia.
6Encara que el monument es va dedicar a Crist Rei, durant el període de construcció es parla amb més freqüència del Sagrat Cor. Fins i tot, una carta pastoral del bisbe pocs dies abans de la inauguració, justifica la unificació de les dues denominacions.
7La creu, instal·lada l’any 1927 dalt del puig del Milà de Sant Salvador, feia 11 metres i era de ferro i aram. S’inaugurà amb una missa presidida per Alzamora. L’any 1951 la va tomar un temporal i es va substituir per l’actual de pedra.
8Aquesta fotografia, publicada també el mes de maig a La Almudaina, ha estat determinant per demostrar la substitució de l’estàtua.
9Publicada en els exemplars dels dies 29 de desembre de 1928 i 5 de gener de 1929.
10L’any 1888 el felanitxer Joan Antoni Puig Montserrat, bisbe de Puerto Rico, va comprar a la subhasta de l’estat el puig de Sant Salvador i en va fer donació al bisbat.
11Salvador Riera va ser afusellat el juliol de 1938 al costat de Pere A. Reus Bordoy i Jaume Mas Garcia, els dos darrers jutges de pau.
12Aquella va ser la darrera vegada que Alzamora va pujar a veure l’estat de les obres del gran monument que havia ideat i patrocinat.
13El 13 de maig de 1933 el CORREO deia d’Alzamora que está enfermo de cuidado.
14Pocs dies abans de la mort d’Alzamora, dia 2 de setembre, havia aparegut el Maculí, un setmanari de combat de dretes que faria pujar de to la tensió.
15L’agost de 1933, tres mesos després de l’encàrrec del Rector, la premsa publicava: se encuentra restablecido de la dolencia sufrida el escultor Tomás Vila. Mateu Oliver a la descripció general del monument atribuí l’execució material de l’estàtua a Salvà, a les ordres de Vila.
16Resulta significatiu que Aquí estamos!, la revista de Falange Española que s’imprimí durant un temps a Felanitx, el desembre de 1937 adjudicaria el monument a Cristo Rei a l’escultor falangista Tomàs Vila. Abunden les fonts que l’atribueixen a l’escultor Francesc Salvà, però fent notar que feia feina en el taller de Vila i sota la supervisió d’aquest.
17Igualment, ho va descriure el 9 de juliol de 1977 el diari Baleares: destacando entre sus primeras obras la imagen esculpida de Cristo Rey por encargo del escultor Tomàs Vila, autor del boceto y bajo su dirección.
18Setmanari Felanitx, 4 d’octubre de 1986 (secció Fa 50 anys).
19Aina Vicens Llodrà en el documental Silenciades diu: es deia que el Rector se llevava la sotana i anava a afusellar gent a Porreres. Aina Adrover Oliver a Felanitx de l’entusiasme a la por escriu que s’identificà amb els revoltats. Amb els dos vicaris, Josep Bauçà Gayà, capellà de la Sección Femenina de Falange, i Antoni Nebot Ballester, capellà de la Congregació Mariana, atiadors de la repressió i dels assassinats, Móra mereix ser qualificat com a criminal de guerra.
20De fet, en contrastar la relació dels joves d’Acció Catòlica amb la llista de falangistes que apareix en el llibre Historia de la Vieja Guardia de Baleares del Marquès de Zayas la coincidència supera el 85%.
21vg. La Almudaina i El Dia del 17 de juliol de 1934
22La coronació es va fer dia 8 de setembre de 1934, dos mesos després de la inauguració del monument a Crist Rei. La capta de joies es reflectiria en la glosa de Maria Antònia Salvà que, amb la música de l’himne Marià, cantaria mig poble: De Felanitx com a patrona/ vos oferim corona d’or./ Cada joiell de la corona/ és un batec del nostre cor.
23La parella es va casar dia 27 d’octubre de 1934 a la cripta que ell havia dissenyat.
24L’episodi va ser utilitzat per dos falangistes, Francesc Milta Antich, Es Cavallot (1908-1983) i Miquel Caldentey Gralla, Sard (1907?-1979), per cometre el crim de guerra més abjecte. Vg. el llibre El cercle de Felanitx de Miquel Barceló i Perelló. L’ignominiós assassinat de s’Esparter sempre anirà vinculat al monument a Crist Rei.
25Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos.
26En el caso de que concurran razones artísticas o arquitectónicas que obliguen al mantenimiento de los referidos elementos, habrá de incorporarse una mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática.
27Qui vulgui afegir-se a la petició pot afegir el nom en el correu balutxo@gmail.com
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