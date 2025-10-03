A LA RECERCA DE SANT JAUME I

A LA RECERCA DE SANT JAUME IDeixa un comentari
No me’n sabia avenir. La sorpresa va ser majúscula. No n’havia sentit a parlar mai i em vaig haver d’aplicar la reflexió que tantes de vegades he fet a qui es disculpa per desconèixer qualque aspecte de la nostra manipulada història: no ens hem d’avergonyir de la ignorància i, molt menys encara, no n’hem de demanar perdó, sinó responsabilitats als qui ens l’han empeltat a sang i a foc!
Dia 14 de setembre de 2025, en una visita turística a Lima, el guia ens va dur a veure la basílica i el convent de la Mercè, presents a la capital del Perú des de l’any 1535. Ben plantosa, a la façana, acompanyant les imatges de Sant Pere Nolasc, Sant Ramon Nonat i Sant Ramon de Penyafort, hi havia la figura del rei en Jaume. Com diantres? Per pura lògica, per on estava situada l’escultura, havia de ser objecte de culte i veneració, però des de quan i fins quan? La recerca esdevenia obligada.
El viatge continuà1. Quatre dies després vaig anar a l’església de la Mercè d’Arequipa i no vaig saber destriar cap informació referida a Jaume I2. En canvi, dia 24, coincidint amb la festa de la Mercè, a Cuzco vaig verificar i ampliar la sorpresa.
A la façana, com a Lima, hi havia quatre capelletes, però en aquest cas estaven buides. En demanar explicacions, la guia em va respondre que un terratrèmol a mitjans del s. XIX les va destruir, però que representaven les mateixes figures de la basílica de Lima. Confirmava així que Jaume I, acompanyava els sants mercedaris. Per afegitó, en el claustre del convent, entre les diverses pintures que explicaven la fundació de l’orde de la Mercè, a més d’un dels olis apareixia la figura de Jaume I. Un d’ells, Linajes y santidad en la casa real de Aragón, obra de Basilio Santa Cruz, era prou explícit per atribuir la condició de sant al rei en Jaume3. Calia indagar per trobar una explicació de tot plegat.
De retorn a Mallorca, vaig elaborar un qüestionari i el vaig remetre a la congregació de la Mercè. A l’espera de rebre resposta, la investigació m’ha permès rescatar de l’oblit una faceta del nostre rei que no havia vist mai a cap de les biografies consultades: l’any 1633 l’església catòlica va incoar l’expedient de canonització de Jaume I (1208-1276). Ho va fer simultàniament al de Ferran III de Castella (1199-1252). Eren coetanis entre ells i, també, amb Lluís IX de França (1214-1270) a qui Bonifaci VIII ja havia canonitzat l’any 1297. Les similituds dels mèrits dels tres reis palesaren el discrim que representava el rei francès i estimularen Felip IV de Castella a instar l’església a obrir el procés de beatificació tant de Jaume I d’Aragó com de Ferran III de Castella, tot i que, des del primer moment, es va fer notori un interès molt major cap al segon per tal d’obtenir un sant de la Casa d’Àustria. És ben possible, tal com anaren les coses, que la doble tramitació fos un estratagema per, finalment, fer decaure el rei d’Aragó. En tot cas, els mèrits de Jaume I, descrit com a bò d’armes, cortès, larg, benigne e piadós, eren prou aval per a obtenir la santificació. A la crònica general de Pere III el Cerimoniós, més coneguda com la Crònica de Sant Joan de la Penya, es qualifica Jaume I com el rei sant. Ramon Muntaner també transmet aquesta idea, posant èmfasi en el miracle de la seva concepció.
Les cròniques de Pere Miquel i Carbonell, on es diu que Jaume I és apel·lat rey sanct, relaten l’aparició de Sant Jordi per lluitar amb ell a la Conquesta de Mallorca. Igualment, a la Crònica General de Pere Antoni Beurter es descriu la batalla del Puig de València, on també apareix la figura de Sant Jordi, amb l’afegit de la miraculosa trobada, per part de Jaume I i Pere Nolasc, de la imatge de la marededéu del Puig davall d’una campana. A tot això, cal afegir dues aparicions de la Verge. De manera destacada, la que propicià la creació de l’orde de la Mercè quan, segons la tradició, la Mercè es va presentar a Jaume I, Ramon de Penyafort i Pere Nolasc, una imatge prou divulgada als escrits i a la rica i nombrosa iconografia4. Per acabar d’arrodonir els mèrits, la seva curació els primers anys d’infant es va considerar miraculosa. A l’expedient de Jaume I destacaven també les nombroses esglésies que havia fet aixecar, el fet d’haver conquerit tres regnes a l’islam i l’organització d’una creuada a terra santa. També s’aportava la voluntat pòstuma de ser enterrat amb l’hàbit blanc del Cister amb l’escapulari. Tot plegat, va generar que la seva figura fos objecte de gran devoció. Venerada des del s. XIV a Mallorca i, amb més intensitat, a València, l’orde de la Mercè n’impulsà l’advocació en els seus convents per tot el món. El culte immemorial era una fórmula que gairebé assegurava la santedat de qui l’acreditàs i, més de 250 anys abans d’iniciar el procés de beatificació, l’any 1372, la ciutat de València havia decretat celebrar l’aniversari del Molt excel.lent, sant e virtuós rei en Jacme.
Malgrat tot, l’església va decantar l’expedient de Jaume I. La raó oficial d’excloure’l, es va atribuir a la seva desordenada vida matrimonial i als divorcis que havien provocat l’amonestament papal de Gregori X. Al darrera, però, hi havia la nul·la defensa de la seva causa per part de la corona de Castella i les gelosies d’algunes congregacions religioses que veien la gran força que assolia l’orde de la Mercè, amb una forta expansió, amb milers de frares i monges que ocupaven cases i convents arreu del món5. L’any 1633, en el moment d’iniciar-se l’expedient de beatificació, el prestigi dels mercedaris s’havia accentuat amb les recents canonitzacions de Ramon de Penyafort l’any 1601 i de Pere Nolasc l’any 1626. El tercer visionari de l’aparició de la Mare de Déu de la Mercè, Jaume I, hauria completat el grup «dels tres sants fundadors de l’orde», però el desenllaç estava cantat. L’església va interrompre el tràmit i va perseverar només amb l’expedient de Ferran III de Castella fins que, l’any 1671, va ser canonitzat per Climent X.
Tancar l’expedient suposà tàcitament la prohibició de qualsevol fórmula de culte, devoció i veneració a la figura de Jaume I. Això no obstant, talment el cas de Lima o de Cuzco al Perú, la figura de Jaume I és va mantenir ben present, de manera molt rellevant a les esglésies i els convents mercedaris i, malgrat que hi ha notícies d’algunes misterioses desaparicions d’imatges a les terres castellanes, es una icona de referència. Sense fer una recerca intensa, també la trobam a Espanya (Valladolid, Múrcia, Sevilla, Granada…)6. Són reminiscències, esvaïdes dins de la boira del temps, d’un episodi de la nostra història que, dissortadament, he descobert ben granat i no gràcies a l’escola (als llibres d’història ni tan sols), sinó al despertador d’inquietuds que m’ha brindat l’atzar en un viatge al Perú. Aquest breu apunt, amb les imatges que l’il·lustren, posa en evidència que la cosa dona per a indagar molt més. No estarà gens malament que els qui ho haurien de fer es posin en feina per mencabar el desconeixement i esbaldregar els silencis. No debades, la nostra ignorància és la seva millor arma.
ANNEX. Breu mostra de Jaume I en altres temples
Zurbaran Museu de Cincinatti. Nolasc i Jaume I descobreixen la marededéu del Puig
1 Al Perú, en només vuit anys, la Mercè va obrir convents a Piura (1533), Cuzco (1534), Lima (1535), Trujillo (1535), Huamanga (1539), Arequipa (1539), Chachapoyas (1541) i Chuquisaca (1541)
2 Posteriorment, he sabut que en aquell convent hi ha un oli on es reprodueix el moment de l’aparició de la Mercè a Jaume I, Ramon de Penyafort i Pere Nolasc
3 Jaume I va estar casat amb Violant, germana de santa Isabel d’Hongria, i era l’avi de santa Isabel de Portugal
4 Són dotzenes i dotzenes els gravats i els olis localitzats que, escampats arreu del món, mostren Jaume I en diversos episodis: l’aparició de la Mercè, la de Sant Jordi al seu costat a la batalla, la del descobriment de la Mare de Déu del Puig… (vg. a l’annex alguns exemples)
5 L’orde, més enllà de la forta presència arreu de la Nació Catalana, s’havia establert a Angola, Argentina, Bolívia, Brasil, Camerun, Colòmbia, Cuba, Equador, El Salvador, Espanya, Estats Units, Guatemala, Hondures, Índia, Itàlia, Mèxic, Moçambic, Panamà, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Veneçuela i Xile
6 Només quatre exemples de la gran presència del rei en Jaume per terres espanyoles. A Múrcia, podem veure un oli majestuós que mostra l’aparició de la Mercè a Jaume I. A Sevilla, la capella central d’entrada de l’església de la Mercè era presidida per la Verge acompanyada de Sant Pere Nolasc i Jaume I. Avui és la façana del Museu de Belles Arts. En el mateix museu, un oli d’Alonso Vázquez mostra quan Pere Nolasc s’acomiada del rei. A Granada, a la cúpula de l’escala principal del convent de la Mercè, també hi ha un conjunt escultòric format per la imatge de la Puríssima amb les figures de Pere Nolasc i Jaume I. Està documentat que hi havia una altre estàtua del rei, avui desapareguda, a la façana principal del mateix convent. A Valladolid, una vitrina a la clausura del convent de les Descalzas Reales, mostra en relleu la triple aparició de la Mercè. A l’esquerre Jaume I, a la dreta Ramon de Penyafort i en el centre Pere Nolasc
7 Per a saber més coses relatives a la presència de Jaume I a espais religiosos, vg: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=7557&orden=0&info=link
