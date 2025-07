A LA RECERCA DE GENARO X

Per atendre l’encàrrec de fer un resum històric de l’Escola de Son Negre, a punt de commemorar els cent anys, he fet una intensa recerca per trobar i ordenar tots els mestres que hi feren feina. Entre 1924 quan l’estat va crear l’escola, encara sense edifici, i l’any 1975, ja a Felanitx amb la darrera remesa d’alumnes procedents de Son Negre, hi desfilaren 22 mestres, onze homes i onze dones. Gràcies al suport d’una nodrida llista d’assessors, els he pogut identificar i fer-ne una pinzellada. Així ha estat amb tots excepte amb un que és un vertader misteri. Segons la informació oficial publicada a la premsa, iniciada la guerra civil i per ordre governativa, el setembre de 1936 es va designar Miquel Briñón Mercant com a mestre titular, fins que fou substituït el setembre de 1937 per la bunyolina Magdalena Daviu Bibiloni, la qual hi va estar fins el juny de 1939. De tot això hi ha constància documental. Com que em va interessar indagar un poc la vida de cada mestre (d’on venien? on anaren?) vaig entrevistar els antics alumnes i, tots els supervivents d’aquells anys, recordaven Magdalena, però no Miquel. En canvi, asseguraven que el primer mestre durant la guerra nomia Genaro, sense especificar el llinatge. Podria tractar-se d’un nom compost, Miguel Genaro o Genaro Miguel? Amb aquesta hipòtesi, vaig iniciar la recerca a partir de la lectura de l’expedient laboral de Miquel Briñón, ben atapeït .

Nascut l’any 1913, té una trajectòria com a mestre itinerant des de 1935, quan fa les pràctiques de Magisteri al col·legi Levante, fins a l’any 1953 quan, mentre dirigia el pensionat Sagrada Família de Palma, el govern de Colòmbia li confià la direcció d’un centre escolar important a Medellín, on obtindria prestigi en especialitzar-se en l’atenció preventiva de la delinqüència juvenil, i reconeixement amb els llibres que va publicar en l’àmbit de l’educació. Va tornar a Mallorca el 1963, només per oficialitzar l’excedència, i el 1978 per tramitar la jubilació i evitar perdre el dret a la pensió. El seu hipotètic pas per Son Negre de 1936 a 1937 figura en els seus fulls de servei mentre està en actiu.

Fos com fos, els testimonis persistien que el mestre nomia Genaro i que era un home de més de 50 anys. Em vaig proposar arribar a l’enfront i, abocat a les hemeroteques, vaig trobar el fil desllorigador a Colòmbia quan, dia 10 de juny de 1956, es batejava a Medellín un fill de Miguel Briñón i d’Olga Vélez, apadrinat per poders des de Mallorca per Genaro Brillón Jover. Era l’avi patern, és a dir, el pare del mestre assignat a Son Negre. Amb un nom tan poc freqüent, a partir d’aquest punt, vaig creure que tot seria molt més fàcil… ma non troppo.

Genaro Brillón Jover havia nascut l’any 1877 a Palma. Va fer magisteri, però no consta cap destinació escolar com a mestre. El 1904 era membre del Partit Lliberal. L’any 1908 es va casar amb la mestra Anna Mercant Perelló. El juliol de 1923 presidia la Societat Instructiva Bellver del Terreno a Palma, on l’any 1928 se li va retre reconeixement i es penjà un retrat seu per presidir el saló de l’entitat. Aquella societat, en el carrer Alfons XIII (avui Joan Miró), disposava d’una secció esperantista, Amikeco , tenia una coral i un grup de teatre, s’hi feien conferències i concerts, i s’organitzaven balls, festes populars, activitats recreatives i, fins i tot, curses de braus.

En aquell local, el mes d’octubre de 1931, es va retre homenatge al governador civil republicà, el menorquí Francesc Carreras, amb assistència dels socialistes Andreu Crespí i Ignasi Ferretjans i amb un parlament de Genaro. D’aquest, la següent notícia localitzada l’assenyala en el cens electoral del mes de març de 1934. Vivia sin oficio conocido al carrer Mateu Obrador n. 19 de Cas Concos. Calia complementar la informació, amb la recerca de l’esposa.

Anna Mercant Perelló, d’ascendència valldemossina, va néixer a Palma l’any 1880. El 1901 ja era mestra i el 1903 ocupà la vacant dels Hostalets per passar, el 1908, a Son Servera, el 1916 a la Normal i el 1923 a Orient. El 1924 se li concedí la definitiva a Creixell, al Tarragonès, però el 1927 va demanar excedència fins que, el 1929, es va incorporar a Cas Concos, on el 1932 seria la directora de l’escola i dos anys després, l’agost de 1934, passaria a la Graduada de Felanitx. L’octubre de 1936, la Comisión Depuradora del Magisterio, orientada a expulsar i sancionar els mestres partidaris de la República, la va declarar apta per exercir la professió i va continuar a Felanitx, on va morir el mes d’agost de 1942, als 61 anys. A l’esquela, apareixen els noms del seu espòs, Genaro, i dels seus fills Miquel, Josefina, Isabel i Anita.

Recapitular la situació, amb aquestes peces del trencaclosques a la taula, no resol l’enigma, però tot fa pensar que Miquel Briñón, des del 1r d’octubre de 1936 a finals de setembre de 1937, amb 23 anys, va ser substituït de facto a Son Negre per son pare, de 59 anys, que vivia només a 5 km de l’escola, a Cas Concos, mentre sa mare feia feina a la Graduada de Felanitx. Com va ser possible aquest canvi? La situació no permetia anar de bromes i, evidentment, ningú no hauria gosat fer magarrufes ni enganys. Qui va autoritzar la substitució? I, d’altra banda, com es va poder alliberar Miquel Briñón d’ocupar la plaça assignada? Com s’ha dit, en els seus fulls de servei, figura que va estar a Son Negre. A tots els fulls… excepte en el darrer, elaborat amb motiu de la jubilació, on es veu que en les dates que formalment estava assignat a Son Negre (d’octubre de 1936 a finals de 1937) figura adscrit a l’Annexa de Magisteri de Palma.

Sense resoldre l’embull de manera taxativa, hi ha una notícia que aporta un poc de llum i convida a una deducció no gaire fantasiosa. El mes d’octubre de 1940, la premsa es fa ressò que el Ministerio del Ejército ha concedit al soldado Miguel Briñón Mercant, la Medalla de Sufrimientos por la Pátria, amb dret a una pensió de 25 PTA durant cinc anys, per haver estat herido menos grave dia 16 d’agost de 1936 a la costa de Manacor, arran del desembarcament de les tropes republicanes. Aquesta informació convida a la pregunta: estava en condicions dia 1r d’octubre de 1936, només sis setmanes després de caure ferit, d’incorporar-se a l’escola assignada? Se li va permetre que son pare es fes càrrec provisionalment de la plaça? Fos com fos, més enllà dels papers oficials els testimonis canten santa clara: el mestre de l’escola de Son Negre del curs 1936/37 va ser Genaro [Briñón Bover]. Gairebé mig segles més tard, el seu fill Miquel, a una llarga entrevista de Jaume Oliver a la revista Maina (n. 4 de 1981) repassa el seu itinerari laboral i, tot i referir-se a feines menors, com la participació a les colònies escolars de Portocolom de 1935, no esmenta per res Son Negre . D’aquell moment històric, diu lacònicament: L’any 1936 vaig acabar els estudis i arribaren els dies amargs… No afegeix cap comentari i, a continuació, descriu la seva vida: L’any 1940 vaig començar la meva dedicació a la infància marginada.

Potser qualque dia va fer passada per la que, oficialment i per ordre governativa, era la seva plaça; la plaça que va ocupar Genaro, son pare? Qui sap si qualque dia sabrem com va ser possible la substitució!

