L’ESCALA, primera prova de foc

La Vila del Llibre de l’Escala sempre és una prova de foc, el lloc on tastem els nostres llibres nous i on mantenim vius el de fons. És cert que enguany hem estat també a la fira de llibres independents de Sants -va anar molt bé i tenim la intenció de poder repetir l’any que ve a les Cotxeres-, però aquesta era la setena edició de la vila del Llibre de l’Escala. El comissari era Eloi Creus i la temàtica era des de Roma fins a l’època contemporània.

Aquesta vila també és especial perquè és l’única que fem en família. Ens agrada anar-hi a tots, la tenim a prop d’Olot (a una hora) i amb l’Anna i les nenes ens quedem a dormir i fem un cap de setmana en família en el qual, a més a més, muntem parada i hi ha un munt d’activitats literàries i culturals per a mainada i per a grans i un entorn incomparable, la plajta de les Barques, no es pot demanar gaire cosa més. Bé, sí, que el temps ens respecti, que es venguin llibres i que el programa sigui bó. Enguany sembla un miracle això del temps però sí, no ens va ploure que era el més important. Vàrem patir fred, això sí.

I pel que fa als llibres, hem pogut mostrar les novetats d’enguany: “La transfiguració”, de Joan Guasp, un recull de contes del veterà autor mallorquí; “Sol d’hivern” de la Dora Muñoz, una escruixidora història ambientada a la guerra civil escrita amb la mestria de la Dora; “Una veritat i unes quantes mentides” de Jaume Albert Ollé, una novel·la d’espies ambientada a Barcelona en els anys 1940 que es va estrenar al Tiana Negra i que ja ha fet força recorregut i presentacions, però que aquest cap de setmana podreu trobar a El Vi fa sang ben destacada al programa, “El cuento de Alma”, de Javier Cànaves, el poeta i narrador mallorquí que ens ha escrit una història inquietant i intimista a la vegada i finalment el meu “Mar negra”, una novel·la que ha tingut acomodació a can Xandri perquè era el seu lloc natural: havia sorgit com a pòdcast a Ràdio L’Escala i havia d’arribar a la vila d’enguany sí o sí. Vull donar les gràcies a l’Abel Font per haver estat l’instigador de la criatura i per haver-li fet de padrí. No seran els darrers que tindrem abans de Sant Jordi

Dels llibres del nostre fons els que més varen interessar als lectors va ser “La balada del gos”, els relats de la Raquel Gámez i “Quan vingui el temps” de la Silvia Plana, que el 2024 va debutar amb aquestes històries neorurals que es varen convertir en el nostre llibre estrella de l’any passat. Les cobertes de Sebastià Cabot, totes unes al costat de l’altre feien goig, mal m’està dir-ho.

I la cirereta del pastís va ser la visita a la parada de la Núria Cadenes. Amb ella vàrem fer un acte ben especial el dissabte a la tarda, però diumenge matí va venir a veure’ns i ens vàrem poder fer aquesta foto. És un luxe i un privilegi tenir-la compartint tants bons moments sempre. I mil gràcies a tants amics i coneguts i sobretot a tants nous lectors que malgrat el fred i la incertesa del temps passaren per can Xandri i per la resta de la Vila a donar suport a les editorials indpendents.

I ja sabeu que podeu trobar tots els nostres llibres a edicionsxandri.com i a totes les llibreries. Ens distribueix Nus de Llibres.