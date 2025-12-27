LES LECTURES DEL 2025

Com ja és habitual us deixo la lectura dels llibres que he llegit complets aquest 2025. Hi hauria d’afegir molts títols començats o tastats, però només amb aquests he arribat fins al final. L’ordre no indica res més que l’ordre de lectura en cada una de les seccions.
CÒMIC I NOVEL·LA GRÀFICA 1
-Tintin en el país del oro negro. Hergé. Juventud.
NOVEL·LA NEGRA 19
-Gener de sang. Alan Parks. Univers.
-Somnis de bronze. Camilla Lackberg. Columna.
-La gallina cega. Josep Palou. La Magrana.
-Demolició. Llort. Clandestina.
-L’hort de les ànimes. Margarida Aritzeta. Clandestina.
-Dolent com la tinya. Ivan Ledesma. Obrador d’Històries.
-Offshore. Petros Márkaris. Tusquets.
-L’escorxador. Lluís Riera. Clandestina.
-Carpe Diem. Teresa Solana. Clandestina.
-Un negre amb un saxo. Ferran Torrent. Quadern Crema.
-No dormiràs. Oriol Canals. Rosa dels Vents.
-Mort al riu. Jordi Jordana. Voliana.
-Escapa’t d’Andorra. Assumpta Margenat. La Negra.
-1280 hab. Jim Thompson. La segona perifèria.
-Es vessa una sang fàcil. Manuel de Pedrolo. Pagès Editors.
-Un crim imperfecte. Teresa Solana. Edicions 62.
-Del cel a l’infern. Biel Cussó. Rosa dels Vents.
-Calaixos mal tancats. Jaume Arasa. Llibres del Delicte.
-Secrets ofegats. Susana Hernández. La Campana.
INÈDITS: 28
LITERATURA CATALANA 11
-Sol d’hivern. Dora Muñoz. Edicions Xandri.
-La llibreria del carrer Shakespeare. Marialba Revés. Xandri.
-Diagonal Manhattan. Xavier Bosch. Columna.
-L’illa de l’holandès. Ferran Torrent. Columna.
-L’home manuscrit. Manuel Baixauli. Editorial Moll.
-Primavera, estiu, etcètera. Marta Rojals. RBA.
-Les bruixes d’Arnes. David Martí. Columna.
-El temps de les magranes. Caterina Karmany. Edicions 62
-Canigó blues. Carles Sarrat. Cal·lígraf.
-Ocellets i ocellots. LLuís-Anton Baulenas. Edicions Xandri.
-Set bales en la nit. Xavier Vidal. Columna.
INFANTIL 8
-El ratolí que es va menjar la lluna.Petr Jordcek. Joventut.
-Leopolodo, o pequeno monstro. Estefania Padullés. Hércules edicions.
-Cando era pequena. J.R Peralta i Blana Millan. Hércules edicions
-Fugissera. Marina Bennassar i Marina Uguet. Di 7
-Paremos a invasión. Que o plástico no nos domine. . Raul Hurtado et altri. Edicions Embora
-Chibos Chibóns. Olalla González. Kalandraka.
-Ovni. Tomeu Simó. Espelma.
-Volem fer formatge. Tomeu Simó. Espelma.
NO FICCIÓ 6
-Programme de desórdre absolu. Françoise Vergès. La Fabrique Editions.
-Baviera Tropical. Betina Anton. Todavia.
-Memòria Xueta. Miquel Segura. Bitzoc
-Mallorca al centre. Josep Melià Ques. Nova Editorial Moll.
-Pandereteiras. Nerea Gómez et altri. Edficions Embora.
-Mentre em resti un bri d’alè. Pilar Arnau. El Gall.
POESIA 3
-Xampú Xampany. Antonina Canyelles. Lapislàtzuli.
-Robayat. Fernando Pessoa. Edicions de la Ela Geminada.
-Entre dues fosques. Antoni Vidal Ferrando.
LITERATURA INTERNACIONAL 1
-El venedor de passats. José Eduardo Agualusa. Periscopi.
