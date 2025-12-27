PEDRES, MARS, OCEANS

27 de desembre de 2025
LES LECTURES DEL 2025

Com ja és habitual us deixo la lectura dels llibres que he llegit complets aquest 2025. Hi hauria d’afegir molts títols començats o tastats, però només amb aquests he arribat fins al final. L’ordre no indica res més que l’ordre de lectura en cada una de les seccions.

CÒMIC I NOVEL·LA GRÀFICA 1

-Tintin en el país del oro negro. Hergé. Juventud.

NOVEL·LA NEGRA 19

-Gener de sang. Alan Parks. Univers.

-Somnis de bronze. Camilla Lackberg. Columna.

-La gallina cega. Josep Palou. La Magrana.

-Demolició. Llort. Clandestina.

-L’hort de les ànimes. Margarida Aritzeta. Clandestina.

-Dolent com la tinya. Ivan Ledesma. Obrador d’Històries.

-Offshore. Petros Márkaris. Tusquets.

-L’escorxador. Lluís Riera. Clandestina.

-Carpe Diem. Teresa Solana. Clandestina.

-Un negre amb un saxo. Ferran Torrent. Quadern Crema.

-No dormiràs. Oriol Canals. Rosa dels Vents.

-Mort al riu. Jordi Jordana. Voliana.

-Escapa’t d’Andorra. Assumpta Margenat. La Negra.

-1280 hab. Jim Thompson. La segona perifèria.

-Es vessa una sang fàcil. Manuel de Pedrolo. Pagès Editors.

-Un crim imperfecte. Teresa Solana. Edicions 62.

-Del cel a l’infern. Biel Cussó. Rosa dels Vents.

-Calaixos mal tancats. Jaume Arasa. Llibres del Delicte.

-Secrets ofegats. Susana Hernández. La Campana.

INÈDITS: 28

LITERATURA CATALANA 11

-Sol d’hivern. Dora Muñoz. Edicions Xandri.

-La llibreria del carrer Shakespeare. Marialba Revés. Xandri.

-Diagonal Manhattan. Xavier Bosch. Columna.

-L’illa de l’holandès. Ferran Torrent. Columna.

-L’home manuscrit. Manuel Baixauli. Editorial Moll.

-Primavera, estiu, etcètera. Marta Rojals. RBA.

-Les bruixes d’Arnes. David Martí. Columna.

-El temps de les magranes. Caterina Karmany. Edicions 62

-Canigó blues. Carles Sarrat. Cal·lígraf.

-Ocellets i ocellots. LLuís-Anton Baulenas. Edicions Xandri.

-Set bales en la nit. Xavier Vidal. Columna.

INFANTIL 8

-El ratolí que es va menjar la lluna.Petr Jordcek. Joventut.

-Leopolodo, o pequeno monstro. Estefania Padullés. Hércules edicions.

-Cando era pequena. J.R Peralta i Blana Millan. Hércules edicions

-Fugissera. Marina Bennassar i Marina Uguet. Di 7

-Paremos a invasión. Que o plástico no nos domine. . Raul Hurtado et altri. Edicions Embora

-Chibos Chibóns. Olalla González. Kalandraka.

-Ovni. Tomeu Simó. Espelma.

-Volem fer formatge. Tomeu Simó. Espelma.

NO FICCIÓ 6

-Programme de desórdre absolu. Françoise Vergès. La Fabrique Editions.

-Baviera Tropical. Betina Anton. Todavia.

-Memòria Xueta. Miquel Segura. Bitzoc

-Mallorca al centre. Josep Melià Ques. Nova Editorial Moll.

-Pandereteiras. Nerea Gómez et altri. Edficions Embora.

-Mentre em resti un bri d’alè. Pilar Arnau. El Gall.

POESIA 3

-Xampú Xampany. Antonina Canyelles. Lapislàtzuli.

-Robayat. Fernando Pessoa. Edicions de la Ela Geminada.

-Entre dues fosques. Antoni Vidal Ferrando.

LITERATURA INTERNACIONAL 1

-El venedor de passats. José Eduardo Agualusa. Periscopi.

 

