El Foc Nou que ens cal a Esquerra

Cal renovar el partit amb la màxima celeritat per centrar-lo en l’eix nacional, cultural i lingüístic i tenir clar l’objectiu prioritari: la independència de Catalunya

Em vaig afiliar a ERC el passat mes de març, aproximadament. Des de llavors han estat moltes les vegades que m’han demanat com és que encara en soc. Motius per deixar de ser del partit, i més quan, com aquell qui diu, hi acabes d’arribar, n’hi ha hagut molts els darrers mesos, és cert, però ja deia el sempre poc llegit Joan Fuster que la politica la fas o te la fan, i haver fet el pas endavant d’afiliar-se a un partit polític no és pas poca cosa.

ERC ha estat el partit que més m’he estimat, tot i que n’he votat d’altres. A Mallorca ha estat fàcil votar PSM a eleccions municipals, autonòmiques i al Consell de Mallorca o anar-ho alternant amb ERC. A les europees i estatals sempre ERC. En venir a viure a Catalunya hi ha hagut moments de CUP i el moment Laura Borràs (no Junts, sinó Laura Borràs, encara crec que hauria estat una molt bona presidenta). No ha estat fàcil ser votant d’ERC a Mallorca.

Quan Alfred Bosch va crear la plataforma cívica Catalunya Sí i em van convidar a ser-ne membre vaig dir que sí i mai me n’he esborrat (és cert que tampoc no sé si això encara funciona o què). I fins i tot vaig anar a alguna reunió del partit amb el sector de la cultura on vaig fer alguna pregunta i alguna aportació. Com que era de cultura la van recollir molt avall en un programa electoral de fa molt temps i segurament ningú la va llegir. I finalment, després de cinc anys de viure a Olot, vaig decidir fer un pas endavant perquè coneixia alguna gent del partit, em queien bé i tenia i tinc ganes de fer coses i aportar alguna idea a la ciutat que tan bé m’ha acollit. Al capdavall es tracta d’això, la política, oi? Contribuir a fer millor el lloc on vius i ajudar la gent que hi viu.

El partit on em vaig afiliar el març m’ha decebut profundament. No en l’àmbit local, aquí es tracta de persones concretes que fan coses concretes i que tenen ganes de continuar treballant per la ciutat. Sinó més enllà. Per sobre d’Olot, de la Garrotxa. Mai hauria pensat que el partit al qual portes votant des de fa trenta anys era capaç de fer porcades com les que ha fet en els darrers temps, mai hauria pensat que els dirigents, gent a qui més o menys respectaves, eren capaços d’esbudellar-se d’aquesta manera en públic. Mai hauria pensat que em faria vergonya dir que soc del meu partit, de sentir-me’n profundament lluny. Només un bri d’esperança en veure que hi havia un 45% de companyes i companys que pensaven igual que jo, que no s’havia d’investir el president Illa. Potser començava a haver-hi un 45% de raons per pensar que no tot estava perdut.

Sincerament, em pensava que els darrers resultats electorals farien veure tant a Marta Rovira com a Oriol Junqueras que era el moment de retirar-se. Amb honor, encara. Gràcies pels serveis prestats, per la feinada feta. Ara podran aplicar-se la dita castellana però a la inversa: n’hi ha que s’estimen més els vaixells sense honor. Com diuen a Mallorca, del teu pa en faràs les sopes. O encara pitjor; d’on no n’hi ha, no en raja.

El més fàcil, ja ho he dit, seria donar-se de baixa, dedicar-se a continuar treballant, com sempre, pel país. Amb encerts i amb errors, amb moments èpics com presidir amb el meu cunyat una taula electoral l’1 d’octubre, a Gràcia, després d’haver defensat el col·legi i les urnes durant hores per poder començar a votar. I és clar que ho tornaríem a fer, una i mil vegades. Ara ha arribat el moment de dir que sí, que encara soc d’ERC, militant de fa poc, votant de sempre. I que ha arribat l’hora de fer Foc Nou, de donar suport a una candidatura, la que encapçalen Helena Solà i Alfred Bosch, per mirar de redreçar aquest partit.

De lluites intestines n’hem tingut moltes. Potser la més sonada és la que mantingué el president màrtir, Lluís Companys, amb els germans Badia. Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra. O tantes lluites a l’exili que podria explicar el president Irla i tants i tants d’altres casos. Però ara ha arribat el moment de tornar a centrar el partit en els que han de ser els objectius principals: la independència de Catalunya i per extensió dels Països Catalans; la política nacional amb un catalanisme fort cimentat sobretot en la nostra llengua, i un pes més gran de la cultura que no pot quedar en mans de la burgesia sinó que s’ha d’estendre a tota la classe treballadora. I un canvi profund en l’ensenyament on la cultura de l’esforç torni a ser l’eix vertebrador del nostre sistema educatiu. Caldrà treballar de valent, revertir els pactes amb els socialistes quan sigui el moment i no oblidar mai que Junts i la Cup són i han de ser els aliats naturals i els partits prioritaris per a qualsevol entesa.

Si us plau, companys d’ERC, ha arribat el moment de fer Foc Nou perquè la flamarada sigui gran, cremi tots els mals esperits i ERC pugui renèixer de les centres com l’au fènix que sempre ha estat en totes les adversitats.