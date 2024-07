Crims d’estiu i en català

Aquest cap de setmana Creixell es converteix en l’epicentre literari del país

Hi ha moltes maneres de fer gran un país. I d’això les dones en saben un niu. Si a sobre tenen constància, capacitat d’engrescar, i una trajectòria literària cada cop més ferma, i estan disposades a fer més hores que un rellotge a favor de la cultura, els èxits arriben. Els maldecaps i el cansament també, però aquesta és la part que no cal explicar per no desanimar ningú. Si a la primavera va ser el moment de felicitar la Núria Martínez per l’edició del Taradell Negre, ara cal felicitar la Raquel Gámez-Serrano per la nova edició de Creixell.crims, el festival de novel·la negra de les terres tarragonines, un certamen que des del primer dia ha optat pel català com a llengua amb total normalitat.

Aquest divendres es farà la inauguració del festival i entre els plats forts hi ha el lliurament del premi Margarida Aritzeta i un homenatge al degà del gènere a casa nostra, Andreu Martín, que conversarà amb Àlex Martín Escribà, director de la col·lecció Crims.cat de l’editorial Clandestina. Dissabte el programa compta amb autors de primer nivell com Xavier Aliaga o Emili Bayo, que per si sols paguen el viatge fins a Creixell, tot i que n’hi ha molts més perquè el programa és excel·lent i es nota la bona mà de la directora al darrere.

En uns moments en què el país està més necessitat que mai de projectes culturals que facin créixer la base lectora, la novel·la negra i els festivals que s’organitzen al voltant d’aquest gènere, són de vital importància. És clau veure que els tres que es fan en català -Tiana, Taradell, Creixell- tenen tres dones que el dirigeixen. No deu ser una casualitat.