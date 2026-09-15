Cinisme climàtic i nens i docents rostits

Fa una calorada de por. Cada any més. I com va dir el Tomàs Molina, la bona notícia és que “heu viscut l’estiu més fresc del que us queda de vida”. No, no va ser ahir, fa anys. Fa anys que els nens, els docents i també els pares de les criatures des de les AFA anem advertint que cal una inversió molt forta per condicionar els centres educatius i adaptar-los a l’actual situació de crisi climàtica. Cada any la calorada comença abans i acaba més tard i així, francament, fa mal de fer classe i fa mal d’anar-hi.
Si a aquest fet hi sumem un munt d’aules sota teulada o en barracons, que encara és pitjor, edificis atrotinats que fa anys que exerceixen la seva noble funció, però amb dificultats, i les improvisacions que s’han fet, ja tenim la seu plena d’ous. Però ara ha vingut el salvador de la pàtria, el president Illa, que amb el seu cinisme climàtic ha anunciat una partideta de 100 ridículs milions d’euros per anar arreglant la desfeta. Diu que 100 centres privilegiats (dels més de 2700 que té el país) es climatitzaran abans que acabi la legislatura, però que d’aquí al 2031, -quan molts dels estudiants ja tinguin carrera i màster fet- ho seran tots.
Com? Doncs que la festa la paguin els ajuntaments i les diputacions. No és pot ser més cínic ni tenir més mala llet. El govern sempre carrega els neulers sobre l’administració inferior, la més feble i la menys dotada econòmicament (els ajuntaments, les Diputacions són tota una altra cosa que s’hauria d’extingir, són un organisme més semblant a la màfia que a res més, i regides per la mateixa omertà, en molts casos). O sigui, faig un pla perquè el paguin els altres.
I ep, atenció, la culpa no és només d’Illa i els socialistes. Fa més de deu anys que es reclama la climatització, que ja es veia que això seria insuportable, i cap administració no n’ha fet ni cas. Som en un país que menysprea docents, bibliotecàries i sanitaris i volen arribar a l’excel·lència. S’ha de ser o un cínic o un imbècil i cap de les dues condicions són les millors per ser un bon governant. Mentre, nens i docents rostits a les aules fins que tinguem una desgràcia
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