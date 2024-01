Servei públic #011

Buscant el detall, la foto no mostra l’espai on es troba l’objecte (objectes, més ben dit) d’interès. Una clapa pelada de terra, a la vista de tothom, a tocar d’uns camins molt transitats.

I a primer cop d’ull pot semblar un munt d’olives arbequines seques o pinyols d’oliva (no faré l’acudit de tota la vida de dir que són conguitos, perquè ben mirat no s’hi assemblen – tot i que algú, bé que s’hi devia confondre).

Però no, són cagallons de conill. En una quantitat desmesurada. Com si en tota la zona, aquest fos un espai comú, gairebé un lloc de trobada impúdic, a la vista de tothom (al contrari del que fem els humans). Desconec la quantitat productiva per individu i sentada (asseguda seria la forma correcta, suposo), així que no se si hi han passat molts o pocs. en tot cas crida l’atenció.

És el segon dia que no ho publico el dia que toca, però la foto si que està feta el 12 i, una vegada més, el que compta é lafoto i la intenció

Així ja tenim els onze primers del 365+1.