Seguim #60

Avui, que molts hem hagut de pensar quin dia era. Que tret dels més petits, il·lusionats amb les noves joguines, a la majoria els servirà per aclimatar-se, de nou, a la rutina… avui és un bon dia per a dir que aquest projecte dels 365+1 (cal recordar que l’any passat era de traspàs? no s’ha acomplert (si ens cenyim al que hom espera d’un projecte amb aquest nom).

Però, qui diu que haguem de fer els que altres esperen que fem?

Així que, el projecte 365+1 d’aquest bloc, segueix viu.

Seguim!

I, número rodó (l’any passat es correspondria amb el darrer dia de febrer… era de traspàs… ho havia dit?

El 60 del 365+1.