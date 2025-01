Planificar #57

Lluny d’estris electrònics, un tros de paper (una llibreta o un planificador mensual, com el que ha tret VilaWeb, enguany que fa 30 anys…) serveix per planificar, organitzar i fer memòria, quan aquesta falla, d’aquelles coses que ocupen part del nostre temps. Sobretot quan aquest, sempre important, no ens ofega.

I sí, Bon Any a tothom!

I sí, també, en la propera ja parlarem del projecte 365+1.

I sí, aquest és el 57 dels 365+1.