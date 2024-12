Penjats #55

Potser perquè feia temps que no m’hi fixava (o potser perquè ho havia oblidat. Amb el temps, passa, això d’oblidar) però em va fer gràcia veure als tres Reis penjats (d’un balcó). Ja que l’altra opció portadora de regals per aquestes festes, fa temps que penja sol pels balcons, no està de més que la que forma part dels nostres records no perdi visibilitat i caigui en l’oblit (cosa que, crec, costarà, però mai se sap).

5 i 5 del 365+1.