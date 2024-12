A pessigades #56

Com una orelleta, pessiguem, trenquen a trossos els dies que anem consumint. Buscant la dolçor per damunt de l’amargor de l’oli recuit. I deixem el centre, ple de sucre, per tenir la sensació, el darrer record de que les coses, malgrat tot, han anat bé… i ens quedem amb el regust ensucrat abans de tornar a pessigar.

El 24 s’acomiada amb el 56 dels 365+1.