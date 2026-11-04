Vandalisme o diversió

Sovint penso que no fem servir el cap per pensar, ara no se si es diu pero anys enrere hi havia qui deia que el cap el tenim per aguantar les orelles que tindrien que escoltar, els ulls que tindrien que observar i el nas per ensumar, rellegeixo això i arribo a la conclusió de que no es que no utilitzem el cap per pensar, es que tampoc utilitzem cap dels altres tres sentits disponibles, i es que massa sovint fem els ulls clucs, les orelles sordes i l’olfacte estroncat, si més no per les bafarades tèrboles de la nostra societat.
Llegia l’article de la Mayka Navarro i del Toni Muñoz a la Vanguardia “Joves, xarxes i diversió” i no se que pensar, no se que hem estat fent malament al llarg de molts anys, els adults, les persones de seny, la societat, pero també els pares, els avis, els legisladors, els docents … no se que hem fet malament, pero això no funciona be.
Darrerament hi ha hagut aldarulls principalment a les ciutats més grans del país, saquejos, violència, diversió … i el que han tombat la nostra manera de viure, es que els nois identificats per aquestes diguem bretolades, son nois normals. A veure si podem ampliar que vol dir aquí això de “nois normals”, resulta que el perfil dels arrestats es que son adolescents, de famílies estructurades i arrossegats per TikTok, o sigui que allò de que les bretolades i els actes violents les fan nois desarrelats, res de res.
Es que hi havia quitxalla que amb prou feines tenen 12 anys, per a molts d’elles i ells havia de ser senzillament diversió, entenen com a diversió les bretolades, saquejos a comerços, disturbis, violència i enfrontar-se a la policia. Ara alguns no, pero molts diguem allò de que “s’han cagat a les calces” i els pares esperant a veure si el jutge de torn els hi fa pagar o no les destrosses dels seus fillets. Nens de 12 anys, o de catorze es igual, les famílies no els controlen?
Diu l’article que la majoria no havien tingut mai problemes previs de delinqüència, pero es preocupant que en aquests tipus d’actes hi hagi alguns menors de 14 anys, que segons ells nomes anaven a mirar i no volien fer pas res dolent, es possible, pero també sabem que la pressió de l’entorn immediat en ocasions fa fer coses que en un principi no eren previsibles. Repeteixo les preguntes: que hem fet i estem fent malament? les famílies no poden controlar els menors? i aquí hi tenim molt a dir tots, les famílies, els educadors, els legisladors, pero també la societat en general n’és responsable, com sempre dic ens preocupa massa el consumisme i molt poc com destrossem tot el que toquem.
Ens preocupem de treballar, alguns amb un salari miserable que no arriba per atendre les necessitats bàsiques, altres malviuen amb ajudes oficials, pero dintre les possibilitats de cadascú, en general el consumisme es preferent, després si podem cuidem la quitxalla encara que en ocasions els hi busquem extra-escolars perquè no tenim temps per a ells, i ells no sempre controlats, busquen el tipus de diversió amb el que els sedueixen, busquen qui els escolti i busquen la drecera per obtenir el més aviat possible allò que fa anys que els hi prometem, pero que molt sovint mai arriba a estar al seu abast.
Que esperem per reconduir la situació, si som tan mandrosos per fer-ho per a nosaltres, fem-ho per a els nostres fills i nets. Imatge generada amb IA de Gemini.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!