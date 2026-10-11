Uns cervells amb poca cosa per esprémer

Després de l’anunci d’eleccions anticipades, s’inicia el calendari electoral, tot i que la premsa ha anunciat que oficialment començarà el divendres dia 13 de novembre, la veritat es que els partits ja fa dies que mouen fitxa i els rotatius avui ja ens bombardegen a el que diuen i el que fan i prometen fer els partits polítics, si més no el grans.
Uns, els que ara manen, es un dir, diuen que ho fan be i per això els hem de tornar a votar, els altres que s’han passat tot el que portem de legislatura criticant, diuen que ells son la solució als nostres problemes, pero fins ara no n’han aportat cap, els d’entre mig que poden pactar amb qualsevol dels grans continuen amb allò que es deia abans de “fer la puta i la ramoneta” ho dic amb el “carinyo” que s’ha dit sempre eh! pero amb les ganes d’aconseguir determinades concessions, rumien quines exigències poden fer per tenir més poder o més incidència en el govern que surti de les properes eleccions.
Alguns també hi han afegit que el vot per correu pot ser manipulat, el que es més bufonesc, es que això ho digui qui en alguna època va ser responsable de Correus, es patètic; de fet tot es pot manipular, i ens ho han ensenyat tots plegats, els polítics vull dir, dels darrers 50 anys no cal que repassem les garrofes que ens han engaltat, pero si volem fer nomes un xic de memòria ens adonarem que no ens podem fiar de cap.
De fet ja fa temps que la gent ho va veient, recordem que la mitjana d’abstenció a les eleccions generals d’Espanya es de quasi un 35%, en altres convocatòries arreu del país s’ha assolit fins i tot un 40% o més, i això pot anar a més, tot i que els partits no deixen de dir-nos que hem d’anar a votar, a ells eh!, que això es la democràcia, pero el que no diuen es que un cop hàgim votat el que volen alguns es que no els emprenyem i els deixem fer el que vulguin, encara que no sempre sigui a favor de la ciutadania.
Entenc que els aprenents de capitostos vulguin manar, per això es presenten, també es lògic per a ells que votem i no els hi recriminem res durant quatre anys, per després tornar-se a presentar encara que la seva gestió hagi estat fatídica, fúnebre o destructiva; entenc que facin promeses absurdes i entenc que algunes vegades no es que no pensin complir, que també, es que en ocasions les propostes son tan surrealistes que moltes son totalment impracticables, si ho saben això es engany?
El que no entenc es que hi hagi tanta gent que se’ls cregui, perquè tot i les animalades que diuen i que fan, sovint perjudicant-nos a la majoria, anem a votar i els votem, a uns i altres, ens prometen allò que sabem que no podran complir, ens ho empassem, ens diuen que es de bon ciutadà votar, que així demostrem que tenim un alt nivell de responsabilitat democràtica, ens ho empassem, ens diuen que ells ho arreglaran tot, encara que en els darrers cinquanta anys ho hagin espatllat quasi tot, uns i altres, ens ho empassem.
I jo em pregunto, i si tot i estar mal vist i criticat, exercim el nostre dret democràtic i com a expressió de la voluntat del poble deixem de creure en ells, deixem de votar-los, que l’abstenció sigui no se del 70% o del 90%, ens continuaran dient que formaran govern i cobraran perquè es la voluntat del poble? fins on arribarà la seva obscenitat, el seu morro i la seva indecència? no podem deixar que continuïn destruint l’ensenyament, la sanitat, l’habitatge, la convivència, no podem deixar que ens continuïn trepitjant, ensenyem-los-hi que hem obert els ulls, que a més del futbol, dels concerts i dels tardejos, la gent exigim una cosa molt senzilla, viure i això nomes ho tindrem si primer aconseguim el nostre dret a decidir, no el podem delegar més en uns essers insolents i pocavergonyes. Imatge generada amb IA de Chat GPT.
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