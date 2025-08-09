Un suspens al govern català

Això es el que ens deixa clar l’article de l’Iñaki Pardo Torregrosa avui a la Vanguardia amb el titular “Junts i PP coincideixen a donar un suspens al Govern, però per motius oposats” on podem veure que dos partits que es declaren oposats, Junts i Populars , s’avenen a l’hora de qüestionar, o de suspendre com diu l’article, la gestió del govern.
A veure quan un parell de partits contraposats, possiblement no tan pel seu pensament social però si pel seu pensament territorial, si a un li podem dir independentista a l’altre li podríem dir unionista, es posen d’acord en qüestionar la gestió del govern socialista, amb frases, segons les respectives webs, de l’estil de “Amb el president Illa, Catalunya està pitjor ara que fa un any” per part de Junts i de l’estil de “El resultat del primer any de Salvador Illa és una estafa” per part dels Populars, d’entrada pensem, cony estan d’acord.
Però no es ben be així, ja que segons ens comenta Pardo en el seu article “JxCat retreu al president català que hagi articulat un tripartit del 155 en temes relacionats amb la nació i la identitat promouen la desnacionalització de Catalunya” i parlant de finançament hi afegeixen que “Junts veu del tot insuficient l’acord de la comissió bilateral Generalitat-Estat del 14 de juliol i lamenta que no es garanteix ni un euro més per als catalans”, per la seva banda “els Populars l’acusen de cedir davant el separatisme”, i referent al finançament hi diuen que “la quota separatista trencarà el sistema de solidaritat entre comunitats”.
O sigui estem davant un retret al govern socialista d’Illa, de dues formacions políticament oposades, i que n’hem de pensar d’això? podem pensar que la política es així, si, segur que els polítics ja hi estan d’acord, cada formació que digui el que li sembli millor, però internament continuen pensant, i això els unifica, que es qüestió de protegir, de vetllar per conservar un estatus com a mínim de remuneracions que molt altres ciutadans no veuen ni en pintura, però els números canten, podeu fer una ullada a les dades que trobareu a les xarxes, incloses les oficials.
I tots esmenten el que creuen que es més rellevant segons el seu punt de vista, pels independentistes: incompliments en el finançament, el traspàs de Rodalies, dèficit fiscal i dèficit d’inversions; i per la part dels unionistes: ha estat un any perdut per als catalans, la Generalitat ha estat com un instrument polític al servei de Pedro Sánchez, per protegir-lo de la feblesa parlamentària i de la corrupció, no ha trencat amb el procés, al contrari, ha transformat aquesta etapa i l’ha estesa a la resta d’ Espanya.
Jo no valoraré pas l’actual govern català, soc dels que penso que, en general, massa sovint la prioritat dels polítics no son els ciutadans, però això es purament una qüestió de percepció personal tan criticable com la de la resta de persones, el que si demano es que quan formacions, a priori, tan divergents com aquestes, voten, censuren o qüestionen actuacions polítiques, ens expliquin amb total claredat els seus arguments, no es de calaix que ambdues parts en tinguin de contradictoris per justificar les seves queixes i els seu posicionament davant del poble català. Imatge de toodlingstudio generada amb IA d’ús gratuït sota la llicència de contingut de Pixabay.
