Que entenem per un país del tercer mon? segons la Wikipedia és un terme creat en el context de la guerra freda per definir els països no alineats, ni amb l’OTAN (primer món), ni amb el bloc comunista (segon món), i solen ser, des d’una òptica de la cultura occidental, subdesenvolupats.
I avui agafo aquest concepte com a excusa per escriure quatre ratlles, quatre ratlles que ha propiciat una noticia llegida a l’Ara amb el titular “Trump, sobre la sentència contra els aranzels: EUA es podria convertir en un país del Tercer Món” i d’entrada costa intentar entendre-ho, de que parla aquest bon home, aquest líder capitalista? de que “un tribunal d’apel·lacions de Washington va dictaminar que la majoria dels aranzels del president són il·legals, ja que hauria abusat dels seus poders d’emergència per declarar-los” i es que segons ell, aquests aranzels que vol aplicar o que ja aplica, haurien de permetre unes inversions de bilions o trilions de dòlars als EEUU. Bufa.
I això del tercer mon, com encaixa aquí? segons diuen les xarxes vindria a ser “aquell en el que la majoria de ciutadans té una baixa qualitat de vida, amb baixos ingressos, on no hi ha o son minsos els serveis bàsics com la sanitat o l’educació, i entre altres característiques també ens trobaríem amb una seguretat ciutadana deficient”. Us sona tot això? o sigui a veure això del tercer món, es per referir-se als països més oprimits pel sistema capitalista?
Nortamerica es deia que era el país on es podia triomfar, on els somnis es podien fer realitat, com a contrapartida es deia que per exemple si no et podies pagar tu mateix la sanitat, la publica era minsa o inexistent, el país on hi tenia cabuda tot tipus de realitats socials, des de les capes més benestants fins a les més desafavorides, un país amb unes importants desigualtats. I ara ens venen a dir que el país encara anirà pitjor per culpa de no aplicar aranzels, vaja impostos.
D’entrada seria interessant que els mandataris expliquessin a qui beneficia l’aplicació d’aquests impostos afegits, a veure es tracta de forçar a les empreses a fabricar al país? es tracta de que no hi entrin productes forans per reforçar la producció interna? es tracta de que tota la producció i tot el consum sigui nomes d’allò que s’anomena de proximitat? o el que realment interessa es fer anar l’economia mundial cap allà on vulguin els que en treuen més beneficis? que per cert no son pas la majoria de treballadors dels anomenats països industrialitzats.
Però el dubte s’ha fet més gran en llegir una altra noticia, aquesta referent a que ara fa deu anys de la mort de l’Aylan, no se si ho recordeu, era un nen de tres anys, una imatge que diuen que va servir per remoure consciències al primer món, no se pas quines consciencies va remoure si ara, deu anys després, continuen morint persones creuant el mar per intentar assolir una vida mes digna en això anomenat el primer món. Ara potser han variat les rutes, segurament han variat els preus, però la gent continua fugint de la seva terra natal perquè els hi han dit que aquí es viu millor, però quan arriben ja s’ho troben. No se si ens convertirem en països del tercer món o es que ja ho som, si més no pels que fan aquesta travessa, perquè quan arriben aquí o no els volem o els tolerem si fan les feines poc qualificades i poc remunerades. Imatge pròpia generada per IA de Canva.
