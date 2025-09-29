Un carnet amb punts pels polítics

Un titular de CatalunyaPress del periodista Felip Querol crida l’atenció “Feijóo proposa un visat migratori per punts que premiï la integració i vinculi les ajudes a l’ocupació” on ens explica que presenten els populars per tractar la qüestió de la immigració.
Diuen que ha de prioritzar els coneixements culturals, suposo que d’Espanya perquè en el cas de Catalunya no recordo pas que demanin de prioritzar-los, també que els nouvinguts tinguin una capacitat d’integració i ocupació en sectors amb dèficit laboral, o sigui les feines que els d’aquí no volem fer, i que curiosament acostumen a ser les que tenen els salaris més precaris, i sobretot que les possibles ajudes estiguin lligades a la cerca activa de treball.
Si ens centrem en els polítics, proposo crear un carnet amb punts també per ells, tindria que prioritzar coneixements culturals, no titulitis, coneixements culturals reals, que a més a més tinguin una capacitat d’integració total amb la població, no nomes es tracta de pagar-los el “bocata” i el bus per anar a mítings i fer-los de claca; tambe que estiguessin predisposats a ocupar llocs de treball on hi ha dèficit laboral, no se, per exemple a ensenyament hi ha dèficit, a sanitat hi ha dèficit … per parlar nomes d’un parell d’exemples, i a més que les seves remuneracions estiguessin lligades a la productivitat positiva envers la societat.
Segons l’article també diuen que “si els països d’origen ens ajuden a posar ordre, seran recompensats. I si els països d’origen incentiven el desordre, evidentment no, i no tindran visat les persones que vinguin dels països que no es comprometin a mantenir l’ordre” aquí podríem continuar fent paral·lelismes amb el sector econòmic dels polítics, però clar, qui ens ha d’ajudar als ciutadans a posar ordre en el col·lectiu dels polítics? ells? no, segur que no i com podríem desincentivar-los perquè deixessin de nodrir al país de politiquets de joguina, altrament dits personatges poc productius?
El periodista continua tot dient que “Feijóo ha resumit la seva proposta en tres pilars: contribució, integració i ordre. Han de contribuir al desenvolupament del país, integrant-se culturalment, complint les seves obligacions, alhora que es protegeixen els drets dels qui ja formen part d’Espanya”, home, si la totalitat dels polítics espanyols, els del govern i els de la oposició, complissin amb aquest tres pilars, contribució, integració i ordre, tot plegat serien figues d’un altre paner o un altre gall ens cantaria.
També ha assegurat que necessitem un marc migratori clar, que ordeni l’arribada de persones i vinculi les ajudes a la integració i al treball “tots els drets per als qui treballen davant els qui venen a viure dels qui treballen” potser es tan fàcil com que ells mateixos s’apliquin aquests criteris. Imatge pròpia generada per IA de Canva.
