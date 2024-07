Torna la mili?

Tot i que fa anys que en el món hi ha guerres, fa un temps vaig llegir que a diferents indrets terraqüis crec que n’hi ha més de 60 diguem que catalogades, fins ara no li fèiem molt cas, en canvi ara que les batusses bèl·liques les tenim a costat de casa, aquí a la “senyorial” Europa, a uns centenars o algun miler de quilometres, segons la part d’Europa on visquem, ara ens preocupem; fins ara si moria gent per les guerres dèiem pobrets i continuàvem la nostra vida com si res, això si, en algun dels països en els que vivim fabriquem i venem armes a qui les compri.

Però ara que els capitostos dels països veuen o noten que la guerra ja els hi escalfa el clatell, els hi comença a fer por, i han decidit que tot això que passa a Ucraïna es una lliçó que com a país no podem deixar passar i alguns creuen que ha arribat l’hora de preparar a civils per a la lluita.

Llegeixo que aquí, al nostre país, tenim aproximadament uns 120.000 soldats professionals, però si ens fiquen en una guerra llarga, amb aquesta quantitat de militars no n’hi ha prou, diuen que tan els russos com els ucraïnesos, probablement ja han tingut més baixes de militars, o sigui soldats morts, que les plantilles que ambdós tenen en temps de pau.

I arribats aquí, el que ens transmeten senzillament es que necessiten més persones per portar-les al front a que les matin. Aquí sembla ser que les estadístiques diuen que necessitaríem entre un 60% o un 70% de militars a la reserva, o sigui unes 80.000 persones. No es tracta de criticar o qüestionar als dirigents de casa nostra, a tot arreu passa el mateix, es tracta de qüestionar el sistema de vida i de societat que els que han de ser els guies, els defensors de la societat o societats mundials, ens han anat imposant al llarg dels anys.

Ara es tracta d’escollir el millor model per fer la mili, per tenir gent disposada a morir, per exemple si es pensa que el que manca son oficials i sotsoficials, cal tornar al model dels antics universitaris de complement (IMEC)?, cal mirar el model nord-americà, amb incentius als civils disposats temporalment a fer de soldats? o el nòrdic, similar, també incentius diversos a canvi d’uns mesos d’instrucció?

Jo soc dels que vaig fer la mili, no entraré ara a valorar, com es fa en algun grup que segueixo a les xarxes, si va servir per res o no, si va ser una bona, regular o mala època, ara mateix les referencies a vivències personals son indiferents, nomes m’agradaria manifestar que si vaig aprendre quelcom amb servitud per a possibles conflictes bèl·lics, al llarg dels anys post mili ho vaig anar oblidant, i ara que teòricament ja estic més que llicenciat, ha anat creixent en mi un dubte, un dubte que m’esgarrifo nomes de pensar-hi, realment tots els dirigents mundials desitgen que visquem en pau? Imatge de thedigitalartist a pixabay (Montpeità 1697)