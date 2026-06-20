Quan ho he llegit, he pensat que era una broma, innocentada? no, avui no toca, he buscat a les xarxes i he vist que hi ha diversos mitjans que ho publiquen, així es veritat he pensat, i m’he posat a llegir una de les publicacions, ho podeu trobar per exemple a el Periódico no es l’únic, també ho trobareu a el País els dels govern diuen que no es una obligació, nomes faltaria, es una recomanació.
A veure la proposta es tenir “més temps per a la família i el descans” es tracta de “afavorir la conciliació i la corresponsabilitat en l’àmbit laboral” sembla ser que es proposen mesures com la flexibilització d’horaris, permetre el teletreball a l’estiu o encoratjar la desconnexió digital, tot això curiosament dies després que transcendís un pla laboral presumptament impulsat per la Generalitat en el que es proposava un augment de fins a 200 euros al mes als funcionaris que renunciessin al teletreball. A veure afavorir el teletreball per després pagar per renunciar-hi, si es veritat hi ha quelcom que grinyola.
Però centrem-nos amb el teletreball a l’estiu, treballar a casa amb els nens? es veu que els que ho han proposat mai han treballat a casa amb els nens fent vacances, si més no sense cangur. Ho imagino, una ma al teclat, una ma al biberó, una altra ma al … ah no que no tenim mes mans, com s’ha de fer? però a més hi ha una altra qüestió, no totes les feines tenen opció de teletreball, no se, imaginem per exemple, mecànics, paletes, els mateixos professionals de la docència, la policia … imaginem custodiar un detingut via el teletreball?
Això significaria crear una nova discriminació en el món laboral, els que poden teletreballar i els que no ho poden fer; a més recordem que les vacances d’estiu de la quitxalla son de més dos mesos, les vacances laborals, quants dies son? 30 dies naturals o 25 de feiners? sembla que algun il·luminat s’ha oblidat de posar una variable a l’equació, no totes les feines es poden teletreballar, ni els pares tenen mans per cuidar dels fills en el decurs de totes les vacances estiuenques de l’escola.
A més ja es hora de que tothom accepti que totes les feines i tots els treballadors tenen, millor dit han de tenir els mateixos drets i deures, no pot ser que segons la feina que fan o l’empresa que els contracti, tinguin millor o pitjor horari, millor o pitjor salari, més o menys dies de vacances … es veu clar que massa gent esta interessada en mantenir als treballadors dividits, sigui pel seu horari, pel salari o per les vacances. Empresaris, polítics, sindicalistes … s’ha de lluitar per equilibrar les condicions laborals dels treballadors, no per ampliar les bretxes actuals sovint basades en unes promeses a futur, presumptament encaminades a perpetuar els privilegis d’uns quants. Teletreball? drets? deures? Imatge creada amb IA de ChatGPT.
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