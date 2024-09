Taxes turístiques

Quan fem el turista sempre hem de pagar alguna taxa, pot ser de més o menys import, no tenim molt clar perquè la paguem, ni que es fa amb els diners recaptats.

Avui llegia a la premsa que a Barcelona volen que els autocars turístics paguin més per aparcar, la noticia diu que l’ajuntament vol apujar de 20 a 80 euros el preu de l’abonament per estacionar els autocars a la ciutat, i que la finalitat es evitar la concentració excessiva en segons quines zones i segons quins horaris.

Abans de continuar amb la qüestió genèrica del turisme, excessiu o no, i de les seves taxes, apropiades o no, tan en la quantitat com en la seva destinació, aprofundim una mica en aquesta dels autocars. A veure si jo vaig amb el meu cotxe a fer turisme per Barcelona, i anem amb els quatre seients ocupats, pagaré a l’entorn de 40 euros de pàrquing per tot el dia, 10 euros per persona; els autocars que porten 50 passatgers ara mateix paguen un total de 20 euros, o sigui 40 cèntims per persona, això es just? no … i més si pensem que al darrera hi ha un negoci que tot i ser just, no pot tenir més bonificacions ni beneficis que la resta de ciutadans, i si l’ajuntament de Barcelona aplica aquest nou import, diuen que de 80 euros, tindrà una repercussió de 1,60 euros per passatger, lluny del que continuarem pagant en un pàrquing públic de la ciutat la resta de ciutadans, continuarà sent injust …

Suposo que l’ajuntament veu que amb aquesta acció, segons diu la premsa, passarà de recaptar d’un a quatre milions per aquest concepte, però tot i ser senzill de plantejar, no se si ho es d’explicar, els responsables municipals son coneixedors del sobre cost que significa per a la ciutat aquesta aglomeració d’autocars i de turistes, que al cap i a la fi suporta la ciutadania?.

Els responsables de l’ajuntament de Barcelona, això es vàlid per a qualsevol ajuntament, diuen es necessari gestionar aquest elevat turisme, i per això entre altres accions ha augmentat també la taxa turística per pernoctacions en allotjaments turístics de la ciutat. El nou import es pot considerar o no excessiu, però es suficient per compensar el sobre cost de despeses ocasionades pel turisme?

Si fem una ullada a altres països i ciutats, veurem que el ventall de l’import de les taxes es força gran, podem trobar llocs on la taxa es inferior a 1 euro fins a altres llocs on pot arribar a ser de fins un 5% del preu de l’habitació.

He llegit que amb la recaptació de l’impost es nodreix el fons de foment del turisme, o sigui es possible que amb aquesta taxa es promocioni un turisme que el que fa es fer augmentar el sobre cost de les despeses comunes de la ciutat, diguem-li aigua, escombraries, infraestructures, neteja i manteniment de carrers … o sigui incrementar el perjudici pels ciutadans residents.

Sovint ens expliquen que els diners que gasten els turistes a casa nostra son elevats, es fan referencies per persona i estada més enllà del miler d’euros, o això tampoc es veritat? qui es el beneficiari de tota aquesta massa dinerària? i a més dels establiments d’allotjament, la resta d’establiments oberts al públic perquè no han de recaptar aquestes taxes? els usuaris de tots els establiments també participen en l’increment d’aquest sobre cost de despeses.

Ja no tenen més temps, els responsables municipals d’arreu del país, han d’agafar el brau per les banyes i, no buscar, sinó aplicar remeis adequats per equilibrar definitivament aquesta difícil compatibilitat de turisme i ciutadania. Imatge de Keithjj a Pixabay.