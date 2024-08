Tallers infantils … adequats?

Aquests dies ha sorgit una polèmica, uns diuen que no n’hi ha per tan, altres diuen que ja n’hi ha prou, en una població catalana, a l’entorn de les activitats d’estiu o de festes majors que desenvolupen algunes entitats i que s’adrecen a la mainada, als infants i joves, als nostres fills i nets.

Segons llegia al El PuntAvui+ el nom de l’activitat ja crida l’atenció: “Tècniques aplicades de guerrilla urbana”, hem de suposar que alguna pista podria donar a l’ajuntament afectat, es igual el que sigui ja que de situacions qüestionables se’n troben a tot arreu, si més no per demanar explicacions als organitzadors.

Com que pel motiu que sigui no es va fer així, ara tots ens posem les mans al cap, be tothom no, perquè vaig veure a les noticies d’ahir a la tele que alguna persona propera als precursors d’aquesta activitat deien que no passa res, que nomes es una activitat irreverent, i que en dies de festa i de gresca ja es normal i permès.

L’activitat pel que he llegit, consistia en la simulació de la fabricació de còctels diguem-ne molotov, si vaig errat rectifiqueu-me, i llençar-los a un ninot presumptament i simuladament vestit de policia, fer una barricada amb contenidors, o fins i tot com vaig veure a les noticies, llançar aquests contenidors contra el que representava ser un vehicle policial, i no diguin que no, perquè crec que portava fins i tot els quatre quadrats vermells dibuixats.

Lògicament els organitzadors i responsables, argumenten que no es volia ofendre a ningú, i que tot s’ha tret de polleguera, i per les noticies algú també deia que això es una cosa insignificant i que les autoritats tenen altres problemes pitjors a resoldre.

A partir d’aquí tot es pot embolicar, i així ho pretenen alguns, he llegit algun comentari d’aquest article referenciat, que diu que com que tenim uns estaments repressius i que no actuen correctament, el que “ens hauríem de preguntar quins han estat els veritables instigadors a desenvolupar una activitat lúdica d’aquesta mena” i intento entendre que vol dir, però no es motiu suficient per fer aquest tipus activitats amb quitxalla.

A veure, ha passat en aquesta població concreta amb aquesta activitat concreta, però també passa a altres pobles amb els casals d’estiu per exemple, podem fer una enquesta arreu del país català a veure que hi diu la gent, o amb altres activitats en les que ens hem de preguntar si els responsables de les mateixes, estan suficientment formats i preparats.

A l’estiu o per les festes majors no tot s’hi val, ni a les escoles, ni a les activitats extra escolars, ni als esports … no podem deixar els nostres fills i nets en mans inexpertes, com deia un altre comentari del mateix article “hi ha molta gent d’aquest país que està malalta del cap, però molt malalta … el marxisme i anarquisme a les escoles a les ràdios i a les teles han deixatat el sentit comú i la decència de Catalunya”.

No se si l’article i els seus comentaris son encertats o no, jo nomes em pregunto, aquesta es la societat que volem? aquest es el país que volem? segur que no hi ha altres tipus d’activitats amb les que distreure als nostres infants i jovent? En cas contrari nomes en queda dir que les nostres mires són molt curtes. Imatge de Ortrun_Lenz a Pixabay.