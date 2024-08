Suspensió de feina i sou

Llegia al VilaWeb l’article referent a que els Mossos suspenen els tres agents que van ajudar Puigdemont, de manera cautelar mentre continua la investigació judicial.

Es una noticia que segons l’article, ha estat avançada per El Mundo i suposadament confirmada a Efe per fonts policíaques.

A veure, no se si els agents son culpables o no, si han comes un delicte els han d’acusar, els han d’investigar, els han de jutjar i els han de sentenciar, o no? de moment i tal i com ens prediquen sempre les autoritats polítiques i jurídiques, son innocents, oi? ja se que sempre surto amb la mateixa referencia, i es la d’en Sandro Rosell, després de passar 2 anys a la presó el van absoldre d’un presumpte frau a hisenda, i aquí tothom es queda tan ample, dos anys a la presó i no es pot demostrar la seva culpabilitat? perquè qui va fer la pífia, qui la va cagar, no en paga les conseqüències? i no parlo de pagar econòmicament, parlo de pagar judicialment.

Avui no tinc ganes d’allargar-me, i pregunto a tots els polítics, a tots els responsables d’organismes oficials del nivell que sigui, a tots aquells que han promès o jurat complir la llei, defensar als ciutadans, anteposar el benefici social del poble al seu benefici personal o dels seus amics, a tota aquesta colla de gent que son moltes i molts, els hi pregunto que hem de fer els ciutadans, que hem de fer amb tots aquells als que hem volgut fer confiança amb els nostres vots, a tots aquells que s’han omplert la boca de que treballaran sempre pel benefici de la ciutadania, diguin-me vostès que son tan llestos, com els podem suspendre de feina i sou? com podem fer, al no complir amb el seu jurament o promesa, fer-los fora, enviar-los a casa sense sou? que volen que fem, constituir un nou partit? un partit que guanyi o no, dediqui la seva tasca i la seva força ciutadana a cantar les seves vergonyes, les de vostès, si, o es que la majoria ja ni saben que vol dir aquesta paraula, vergonya. Imatge de Vilkasss generada amb IA a Pixabay.