Societat enfonsada per la disbauxa

Avui llegia a la premsa uns articles publicats en diferents capçaleres, motivats per un recent estudi del Ministeri de Sanitat, sobre el consum d’alcohol a Espanya, promogut i finançat dins del Pla Nacional sobre Drogues.

Per començar dades esgarrifoses, el 21,5% dels adolescents diuen que han begut alcohol l’últim mes, i per fer-ho encara més angoixant, cal dir que son quitxalla de 12 i 13 anys, com us quedeu? us patina com tantes altres coses de la nostra societat?

I els nois i noies més grandets que fan? veure més … segons l’estudi fet, el percentatge es pot situar per sobre el 50% …. encara no us fa pensar?

Els motius, alguns experts expliquen que es per culpa de la pandèmia, al sortir de l’aïllament preval el fet de voler viure el moment, actualment la pandèmia es la culpable de tot, i a més hi ha una manca total de polítiques de salut publica.

Voleu una altra dada devastadora, resulta que l’estudi diu que la majoria manifesta que els hi es molt fàcil adquirir els productes alcohòlics a les botigues de barri i a les cases de familiars, recordem que actualment esta prohibit vendre i facilitar alcohol als menors.

A veure, realment volem acceptar que l’única opció que hi ha per refer-se de la pandèmia es veure alcohol en excés? però es que a més, ens hem parat a pensar quan temps fa que es va acabar la pandèmia perquè encara serveixi d’excusa a moltes accions erràtiques? i no oblidem que molt sovint un consum excessiu, ens condueix cap una soledat no desitjada i que acostuma a ser el principi de molts altres mals.

Que la pandèmia va provocar greus problemes es un fet inqüestionable, que va deixar moltes seqüeles greus també, que es venguin begudes alcohòliques a menors d’edat no es una herència pandèmica i que no sapiguem on tenim i que fan els joves tampoc. Encara que en una societat en la que esta generalitzat el consum d’aquests tipus de substancies psicoactives, tot i ser nocives, no ens ha de sorprendre que la quitxalla imiti als grans, als pares i mares, als avis i avies, i als no tan grans com els i les influencers … i cregui que la millor opció per ser un “líder” o per “evadir-se” d’allò que no li agrada sigui ingerir productes, que ni que sigui temporalment, li poden aportar la sensació de que esta per sobre les baixeses humanes.

Realment som incapaços de lluitar pels nostres fills i nets, realment ens convertim en ramats submisos i que nomes seguim als pastor encara que ens enganyi? pensem, es gratis i els pensaments no ens els poden prendre. Imatge de SocialButterflyMMG a Pixabay.